- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindNext
Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst().
|
bool FileFindNext(
Параметры
search_handle
[in] Хэндл поиска, полученный функцией FileFindFirst().
returned_filename
[out] Имя следующего найденного файла или поддиректории. Возвращается только имя файла (включая расширение) без указания директорий и поддиректорий, независимо от того, указывались ли они в фильтре для поиска.
Возвращаемое значение
В случае удачи возвращает true, иначе false.
Пример:
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
Смотри также