FileIsEnding
Определяет конец файла в процессе чтения.
bool FileIsEnding(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
Возвращаемое значение
Функция возвращает true в случае, если в процессе чтения или перемещения файлового указателя достигнут конец файла.
Примечание
Для определения конца файла, функция пытается провести чтение следующей строки из файла. Если ее не существует, то функция возвращает true, в противном случае false.
Пример:
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта