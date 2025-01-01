ДокументацияРазделы
Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней  через соответствующие функции. Возвращает true при успешном завершении функции. Возвращает false при неудачном завершении функции. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

bool  HistoryDealSelect(
   ulong  ticket     // тикет сделки
   );

Параметры

ticket

[in]  Тикет сделки

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Не следует путать между собой ордера, сделки и позиции. Каждая сделка является результатом исполнения некоего ордера, каждая позиция является итоговым результатом одной или нескольких сделок.

Функция HistoryDealSelect() очищает в mql5-программе список сделок, доступных для обращений, и копирует в него одну единственную сделку, если выполнение HistoryDealSelect() завершилось успешно. Если необходимо перебрать все сделки, выбранные функцией HistorySelect(), то лучше использовать функцию HistoryDealGetTicket().

Пример:

#define   TICKET    2620919264   // тикет любой известной сделки, например, из истории счёта в терминале
 
long      ExtTicket=TICKET;      // записываем заданный тикет в переменную из макроподстановки для теста в скрипте,
                                 // либо обрабатываем сделки в обработчике OnTradeTransaction() в советнике:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert TradeTransaction handler                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
   //--- если транзакция - добавление сделки в историю
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- выбираем сделку по тикету, получаем её данные и выводим описание сделки в журнал
      HistoryDealSelectProcess(trans.deal);
     }
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- выбираем сделку по тикету, получаем её данные и выводим описание сделки в журнал
   HistoryDealSelectProcess(ExtTicket);
   /*
   результат:
   (Position ID #2645974677EURUSD Deal Out 0.10 Buy #2620919264 by order #2646028969 at 1.091782024.07.15 18:16:32.570
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выбирает сделку по тикету и распечатывает в журнале данные сделки|
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryDealSelectProcess(const ulong deal_ticket)
  {
//--- выбираем историческую сделку по тикету, указанному в deal_ticket
   ResetLastError();
   if(!HistoryDealSelect(deal_ticket))
     {
      PrintFormat("HistoryDealSelect(%I64u) failed. Error %d"deal_ticketGetLastError());
      return;
     }
 
//--- если сделка успешно выбрана, получаем её данные и выводим описание сделки в журнал
   ENUM_DEAL_TYPE    deal_type  = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_TYPE);
   ENUM_DEAL_ENTRY   deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_ENTRY);
   ENUM_DEAL_REASON  deal_reason= (ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_REASON);
   long              deal_time  = HistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_TIME_MSC);
   long              deal_order = HistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_ORDER);
   long              deal_pos_idHistoryDealGetInteger(ExtTicketDEAL_POSITION_ID);
   string            deal_symbolHistoryDealGetString(ExtTicketDEAL_SYMBOL);
   double            deal_volumeHistoryDealGetDouble(ExtTicketDEAL_VOLUME);
   double            deal_price = HistoryDealGetDouble(ExtTicketDEAL_PRICE);
   int               digits     = (int)SymbolInfoInteger(deal_symbolSYMBOL_DIGITS);
   
   PrintFormat("(Position ID #%I64d) %s Deal %s %.2f %s #%I64u by order #%I64d at %.*f, %s",
               deal_pos_iddeal_symbolDealEntryDescription(deal_entry), deal_volume,
               DealTypeDescription(deal_type), ExtTicketdeal_orderdigitsdeal_price,
               TimeMscToString(deal_time));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа сделки                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case DEAL_TYPE_BUY                     :  return("Buy");
      case DEAL_TYPE_SELL                    :  return("Sell");
      case DEAL_TYPE_BALANCE                 :  return("Balance");
      case DEAL_TYPE_CREDIT                  :  return("Credit");
      case DEAL_TYPE_CHARGE                  :  return("Additional charge");
      case DEAL_TYPE_CORRECTION              :  return("Correction");
      case DEAL_TYPE_BONUS                   :  return("Bonus");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION              :  return("Additional commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY        :  return("Daily commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY      :  return("Monthly commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY  :  return("Daily agent commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY:  return("Monthly agent commission");
      case DEAL_TYPE_INTEREST                :  return("Interest rate");
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED            :  return("Canceled buy deal");
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED           :  return("Canceled sell deal");
      case DEAL_DIVIDEND                     :  return("Dividend operations");
      case DEAL_DIVIDEND_FRANKED             :  return("Franked (non-taxable) dividend operations");
      case DEAL_TAX                          :  return("Tax charges");
      default                                :  return("Unknown deal type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание способа изменения позиции                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
  {
   switch(entry)
     {
      case DEAL_ENTRY_IN      :  return("In");
      case DEAL_ENTRY_OUT     :  return("Out");
      case DEAL_ENTRY_INOUT   :  return("Reverce");
      case DEAL_ENTRY_OUT_BY  :  return("Out by");
      case DEAL_ENTRY_STATE   :  return("Status record");
      default                 :  return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает время с миллисекундами                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

Смотри также

