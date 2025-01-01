Справочник MQL5Работа с DirectXDXShaderTexturesSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderTexturesSet
Устанавливает текстуры для шейдера.
bool DXShaderTexturesSet(
Параметры
shader
[in] Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().
textures[]
[in] Массив хендлов текстур, созданных с помощью DXTextureCreate().
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Размер массива текстур должен быть равен количеству объектов Texture2D, объявленных в коде шейдера.