DXShaderTexturesSet

Устанавливает текстуры для шейдера.

bool  DXShaderTexturesSet(
   int          shader,         // хендл шейдера
   const  int&  textures[]      // массив хендлов структур
   );

Параметры

shader

[in]  Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().

textures[]

[in]  Массив хендлов текстур, созданных с помощью DXTextureCreate().

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Размер массива текстур должен быть равен количеству объектов Texture2D, объявленных в коде шейдера.