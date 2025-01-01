OrderGetTicket

Возвращает тикет соответствующего ордера и автоматически выбирает ордер для дальнейшей работы с ним при помощи функций.

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Параметры

index

[in] Номер ордера в списке текущих ордеров.

Возвращаемое значение

Значение типа ulong. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Ордер – это распоряжение на проведение торговой операции, а позиция является результатом одной или нескольких сделок.

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Функция OrderGetTicket() копирует данные об ордере в программное окружение, и последующие вызовы OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() возвращают ранее скопированные данные. Это означает, что самого ордера может уже и не быть (или же в нем изменились цена открытия, уровни Stop Loss / Take Profit или момент истечения), а данные этому ордеру можно еще получать. Для гарантированного получения свежих данных об ордере рекомендуется вызывать функцию OrderGetTicket() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

void OnStart()

{

//--- переменные для получения значений из свойств ордера

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- количество текущих отложенных ордеров

uint total=OrdersTotal();

//--- пройдем в цикле по всем ордерам

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- получим тикет ордера по его позиции в списке

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- получим свойства ордера

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- подготовим и выведем информацию об ордере

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s",

ticket, // тикет ордера

type, // тип

initial_volume, // выставленный объем

symbol, // символ, по которому выставили

open_price, // указанная цена открытия

TimeToString(time_setup)// время установки ордера

);

}

}

//---

}

Смотри также

OrdersTotal(), OrderSelect(), OrderGetInteger()