TextOut

Выводит текст в пользовательский массив (буфер) и возвращает результат успешности этой операции. Данный массив предназначается для создания графического ресурса.

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Параметры

text

[in] Выводимый текст, который будет записан в буфер. Осуществляется только однострочный вывод текста.

x

[in] Координатa X точки привязки для выводимого текста.

y

[in] Координатa Y точки привязки для выводимого текста.

anchor

[in] Значение из набора 9 предопределенных способов расположения точки привязки выводимого текста. Задаётся комбинацией двух флагов – флага выравнивания текста по горизонтали и флага выравнивания текста по вертикали. Наименования флагов приведены в Примечании.

data[]

[in] Буфер, в который выводится текст. Данный буфер используется для создания графического ресурса.

width

[in] Ширина буфера в точках (пикселях).

height

[in] Высота буфера в точках (пикселях).

color

[in] Цвет текста.

color_format

[in] Формат цвета, задаётся значением из перечисления ENUM_COLOR_FORMAT.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false.

Примечание

Способ привязки, задаваемый параметром anchor, является комбинацией двух флагов выравнивания текста по вертикали и горизонтали. Флаги выравнивания текста по горизонтали:

TA_LEFT – точка привязки на левой стороне ограничивающего прямоугольника

TA_CENTER – точка привязки по горизонтали находится в середине ограничивающего прямоугольника

TA_RIGHT – точка привязки на правой стороне ограничивающего прямоугольника

Флаги выравнивания текста по вертикали:

TA_TOP – точка привязки на верхней стороне ограничивающего прямоугольника

TA_VCENTER – точка привязки по вертикали находится в середине ограничивающего прямоугольника

TA_BOTTOM – точка привязки на нижней стороне ограничивающего прямоугольника

Возможные комбинации флагов и задаваемые ими способы привязки показаны на рисунке.



Пример:

//--- ширина и высота канваса (холста, на котором происходит рисование)

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- перед запуском скрипта покажем окно с параметрами

#property script_show_inputs

//--- дадим возможность задавать формат цвета

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- массив (буфер) для отрисовки

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создадим объект OBJ_BITMAP_LABEL для рисования

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- укажем имя графического ресурса для отрисовки в объекте CLOCK

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- вспомогательные переменные

double a; // угол стрелки

uint nm=2700; // счетчик минут

uint nh=2700*12; // счетчик часов

uint w,h; // переменные для получения размеров текстовых строк

int x,y; // переменные для расчета текущих координат точки привязки текстовых строк



//--- крутим стрелки часов в бесконечном цикле, пока скрипт не остановят

while(!IsStopped())

{

//--- очистка массива буфера рисования часов

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- установка шрифта для отрисовки цифр на циферблате

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- рисуем циферблат

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- получим размеры текущего часа на циферблате

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- вычислим координаты текущего часа на циферблате

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- вывод этого часа на циферблат в буфер ExtImg[]

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- теперь установим шрифт для отрисовки минутной стрелки

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- получим размеры минутной стрелки

TextGetSize("----->",w,h);

//--- вычислим координаты минутной стрелки на циферблате

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- вывод минутной стрелки на циферблат в буфер ExtImg[]

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- теперь установим шрифт для отрисовки часовой стрелки

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- вычислим координаты часовой стрелки на циферблате

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- вывод часовой стрелки на циферблат в буфер ExtImg[]

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- обновление графического ресурса

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- принудительное обновление графика

ChartRedraw();



//--- увеличим счетчики часа и минут

nm+=60;

nh+=60;

//--- выдержим небольшую паузу между кадрами

Sleep(10);

}

//--- удалим объект CLOCK при завершении работы скрипта

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

Смотри также

Ресурсы, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()