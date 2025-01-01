- ObjectCreate
Выводит текст в пользовательский массив (буфер) и возвращает результат успешности этой операции. Данный массив предназначается для создания графического ресурса.
|
bool TextOut(
Параметры
text
[in] Выводимый текст, который будет записан в буфер. Осуществляется только однострочный вывод текста.
x
[in] Координатa X точки привязки для выводимого текста.
y
[in] Координатa Y точки привязки для выводимого текста.
anchor
[in] Значение из набора 9 предопределенных способов расположения точки привязки выводимого текста. Задаётся комбинацией двух флагов – флага выравнивания текста по горизонтали и флага выравнивания текста по вертикали. Наименования флагов приведены в Примечании.
data[]
[in] Буфер, в который выводится текст. Данный буфер используется для создания графического ресурса.
width
[in] Ширина буфера в точках (пикселях).
height
[in] Высота буфера в точках (пикселях).
color
[in] Цвет текста.
color_format
[in] Формат цвета, задаётся значением из перечисления ENUM_COLOR_FORMAT.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false.
Примечание
Способ привязки, задаваемый параметром anchor, является комбинацией двух флагов выравнивания текста по вертикали и горизонтали. Флаги выравнивания текста по горизонтали:
- TA_LEFT – точка привязки на левой стороне ограничивающего прямоугольника
- TA_CENTER – точка привязки по горизонтали находится в середине ограничивающего прямоугольника
- TA_RIGHT – точка привязки на правой стороне ограничивающего прямоугольника
Флаги выравнивания текста по вертикали:
- TA_TOP – точка привязки на верхней стороне ограничивающего прямоугольника
- TA_VCENTER – точка привязки по вертикали находится в середине ограничивающего прямоугольника
- TA_BOTTOM – точка привязки на нижней стороне ограничивающего прямоугольника
Возможные комбинации флагов и задаваемые ими способы привязки показаны на рисунке.
Пример:
|
//--- ширина и высота канваса (холста, на котором происходит рисование)
