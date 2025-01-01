DatabaseReadBind

Выполняет переход к следующей записи и читает из неё данные в структуру.

bool DatabaseReadBind(

int request,

void& struct_object

);

Параметры

request

[in] Хендл запроса, созданного в DatabasePrepare().

struct_object

[out] Ссылка на структуру, в которую будут прочитаны данные из текущей записи. Структура должна иметь в качестве членов только числовые типы и/или строки (массивы не разрешены) и не может быть наследником.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл базы данных;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – ошибка выполнения запроса;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – таблицы не существует (не является ошибкой, нормальное завершение).

Примечание

Количество полей в структуре struct_object не может превышать DatabaseColumnsCount(). Если количество полей в структуре struct_object меньше количества полей в записи, то будет произведено частичное чтение. Оставшиеся данные можно будет получить явным образом с помощью соответствующих функций DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() и так далее.

Пример:

struct Person

{

int id;

string name;

int age;

string address;

double salary;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename="company.sqlite";

//--- создадим или откроем базу данных в общей папке терминалов

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

//--- если таблицыа COMPANY существует, то удалим её

if(DatabaseTableExists(db, "COMPANY"))

{

//--- удаляем таблицу

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE COMPANY"))

{

Print("Failed to drop table COMPANY with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- создаем таблицу

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE COMPANY("

"ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,"

"NAME TEXT NOT NULL,"

"AGE INT NOT NULL,"

"ADDRESS CHAR(50),"

"SALARY REAL );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- вставляем данные в таблицу

if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))

{

Print("DB: ", filename, " insert failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- создадим запрос и получим хендл на него

int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- распечатаем все записи с зарплатой больше 15000

Person person;

Print("Persons with salary > 15000:");

for(int i=0; DatabaseReadBind(request, person); i++)

Print(i, ": ", person.id, " ", person.name, " ", person.age, " ", person.address, " ", person.salary);

//--- удалим запрос после использования

DatabaseFinalize(request);



Print("Some statistics:");

//--- подготовим новый запрос о сумме зарплат

request=DatabasePrepare(db, "SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double total_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, total_salary);

Print("Total salary=", total_salary);

}

//--- удалим запрос после использования

DatabaseFinalize(request);



//--- подготовим новый запрос о средней зарплате

request=DatabasePrepare(db, "SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

ResetLastError();

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double aver_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, aver_salary);

Print("Average salary=", aver_salary);

}

//--- удалим запрос после использования

DatabaseFinalize(request);



//--- закроем базу

DatabaseClose(db);

}

//+-------------------------------------------------------------------

/*

Результат выполнения:

Persons with salary > 15000:

0: 1 Paul 32 California 25000.0

1: 3 Teddy 23 Norway 20000.0

2: 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0

Some statistics:

Total salary=125000.0

Average salary=31250.0

*/

Смотри также

DatabasePrepare, DatabaseRead