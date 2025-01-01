- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Выполняет переход к следующей записи и читает из неё данные в структуру.
|
bool DatabaseReadBind(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, созданного в DatabasePrepare().
struct_object
[out] Ссылка на структуру, в которую будут прочитаны данные из текущей записи. Структура должна иметь в качестве членов только числовые типы и/или строки (массивы не разрешены) и не может быть наследником.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл базы данных;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – ошибка выполнения запроса;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – таблицы не существует (не является ошибкой, нормальное завершение).
Примечание
Количество полей в структуре struct_object не может превышать DatabaseColumnsCount(). Если количество полей в структуре struct_object меньше количества полей в записи, то будет произведено частичное чтение. Оставшиеся данные можно будет получить явным образом с помощью соответствующих функций DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() и так далее.
Пример:
|
struct Person
