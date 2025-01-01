ChartXYToTimePrice

Преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена.

bool ChartXYToTimePrice(

long chart_id,

int x,

int y,

int& sub_window,

datetime& time,

double& price

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

x

[in] Координата X.

y

[in] Координата Y.

sub_window

[out] Переменная, в которую будет записан номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

time

[out] Значение времени на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси X. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.

price

[out] Значение цены на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси Y. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- выведем параметры события на график

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- если это события клика мышки на графике

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- подготовим переменные

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- преобразуем координаты X и Y в терминах дата/время

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- сделаем обратное преобразование: (X,Y) => (Time,Price)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY return error code: ",GetLastError());

//--- удаляем линии

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- создаем горизонтальную и вертикальную линии перекрестия

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice return error code: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}

Смотри также

ChartTimePriceToXY()