- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена.
bool ChartXYToTimePrice(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
x
[in] Координата X.
y
[in] Координата Y.
sub_window
[out] Переменная, в которую будет записан номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.
time
[out] Значение времени на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси X. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.
price
[out] Значение цены на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси Y. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также