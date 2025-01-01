- Alert
ResourceCreate
Создает ресурс изображения на основе набора данных. Существует два варианта функции:
Создание ресурса на основе файла
|
bool ResourceCreate(
Динамическое создание ресурса на основе массива пикселей
|
bool ResourceCreate(
Параметры
resource_name
[in] Имя ресурса.
path
[in] Относительный путь к файлу, содержащему данные для ресурса. Если путь начинается с обратной косой черты "\" (пишется "\\"), то файл ищется относительно папки каталог_данных_терминала\MQL5\. Если обратной косой черты нет, то ресурс ищется относительно расположения EX5-файла, из которого вызывается функция.
data[][]
[in] Одномерный или двумерный массив для создания полного изображения.
img_width
[in] Ширина прямоугольной области изображения в пикселях для помещения в ресурс в виде картинки. Не может быть больше значения data_width.
img_height
[in] Высота прямоугольной области изображения в пикселях для помещения в ресурс в виде картинки.
data_xoffset
[in] Смещение в пикселях прямоугольной области изображения по горизонтали вправо.
data_yoffset
[in] Смещение в пикселях прямоугольной области изображения по вертикали вниз.
data_width
[in] Требуется только для одномерных массивов и означает полную ширину создаваемого изображения из набора данных. Если data_width=0, то подразумевается равным img_width. Для двумерных массивов данный параметр игнорируется и принимается равным второй размерности массива data[].
color_format
[in] Способ обработки цвета из перечисления ENUM_COLOR_FORMAT.
Возвращаемое значение
true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:
- 4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (совпадение имен динамического и статического ресурсов),
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (ресурс не найден),
- 4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (тип ресурса не поддерживается),
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (слишком длинное имя ресурса).
Примечание
Если второй вариант функции вызывается для создания одного и того же ресурса с разными параметрами ширины, высоты и сдвига, то новый ресурс не пересоздается, а просто обновляется существующий.
Первый вариант функции позволяет загружать из файлов картинки и звуки, второй вариант предназначен только для динамического создания изображений.
Картинки должны быть в формате BMP с глубиной цвета 24 или 32 бита, звуки могут быть только в формате WAV. Размер ресурса не должен превышать 16 Mb.
|
Идентификатор
|
Описание
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
Компонента альфа-канала игнорируется
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Компоненты цвета не обрабатываются терминалом (должны быть корректно заданы пользователем)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Компоненты цвета обрабатываются терминалом
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
