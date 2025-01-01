ResourceCreate

Создает ресурс изображения на основе набора данных. Существует два варианта функции:

Создание ресурса на основе файла

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const string path

);

Динамическое создание ресурса на основе массива пикселей

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const uint& data[],

uint img_width,

uint img_height,

uint data_xoffset,

uint data_yoffset,

uint data_width,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Параметры

resource_name

[in] Имя ресурса.

path

[in] Относительный путь к файлу, содержащему данные для ресурса. Если путь начинается с обратной косой черты "\" (пишется "\\"), то файл ищется относительно папки каталог_данных_терминала\MQL5\. Если обратной косой черты нет, то ресурс ищется относительно расположения EX5-файла, из которого вызывается функция.

data[][]

[in] Одномерный или двумерный массив для создания полного изображения.

img_width

[in] Ширина прямоугольной области изображения в пикселях для помещения в ресурс в виде картинки. Не может быть больше значения data_width.

img_height

[in] Высота прямоугольной области изображения в пикселях для помещения в ресурс в виде картинки.

data_xoffset

[in] Смещение в пикселях прямоугольной области изображения по горизонтали вправо.

data_yoffset

[in] Смещение в пикселях прямоугольной области изображения по вертикали вниз.

data_width

[in] Требуется только для одномерных массивов и означает полную ширину создаваемого изображения из набора данных. Если data_width=0, то подразумевается равным img_width. Для двумерных массивов данный параметр игнорируется и принимается равным второй размерности массива data[].

color_format

[in] Способ обработки цвета из перечисления ENUM_COLOR_FORMAT.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (совпадение имен динамического и статического ресурсов),

4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (ресурс не найден),

4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (тип ресурса не поддерживается),

4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (слишком длинное имя ресурса).

Примечание

Если второй вариант функции вызывается для создания одного и того же ресурса с разными параметрами ширины, высоты и сдвига, то новый ресурс не пересоздается, а просто обновляется существующий.

Первый вариант функции позволяет загружать из файлов картинки и звуки, второй вариант предназначен только для динамического создания изображений.

Картинки должны быть в формате BMP с глубиной цвета 24 или 32 бита, звуки могут быть только в формате WAV. Размер ресурса не должен превышать 16 Mb.



ENUM_COLOR_FORMAT

Идентификатор Описание COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Компонента альфа-канала игнорируется COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Компоненты цвета не обрабатываются терминалом (должны быть корректно заданы пользователем) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Компоненты цвета обрабатываются терминалом

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Обновляет данные графического ресурса |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- если переданы нулевые размеры - уходим

if(width==0 || height==0)

return;

//--- обновляем ресурсные данные и перерисовываем график

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявляем параметры графического ресурса

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- устанавливаем размер массива пикселей

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- заполняем массив пикселей прозрачным цветом и на его основе создаём графический ресурс

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- проверим созданный графический ресурс.

//--- получаем данные времени и цены текущего бара

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- создаём объект "Рисунок" на координатах цены и времени последнего тика

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- устанавливаем созданному объекту-рисунку ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.

//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- указываем для объекта-рисунка в качестве файла изображения ранее созданный графический ресурс

//--- в этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- установим цвет DodgerBlue с прозрачностью 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- обновим данные графического ресурса

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}

Смотри также

Ресурсы, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE