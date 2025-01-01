|
//--- структура для хранения сделки
struct Deal
{
ulong ticket; // DEAL_TICKET
long order_ticket; // DEAL_ORDER
long position_ticket; // DEAL_POSITION_ID
datetime time; // DEAL_TIME
char type; // DEAL_TYPE
char entry; // DEAL_ENTRY
string symbol; // DEAL_SYMBOL
double volume; // DEAL_VOLUME
double price; // DEAL_PRICE
double profit; // DEAL_PROFIT
double swap; // DEAL_SWAP
double commission; // DEAL_COMMISSION
long magic; // DEAL_MAGIC
char reason; // DEAL_REASON
};
//--- структура для хранения трейда - порядок членов соответствует позиции в терминале
struct Trade
{
datetime time_in; // время входа
ulong ticket; // ID позиции
char type; // покупка или продажа
double volume; // объем
string symbol; // символ
double price_in; // цена входа
datetime time_out; // время выхода
double price_out; // цена выхода
double commission; // комиссия за вход и выход
double swap; // своп
double profit; // прибыль или убыток
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- создадим имя файла
string filename=IntegerToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN))+"_trades.sqlite";
//--- открываем/создаем базу данных в общей папке терминалов
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());
return;
}
//--- создадим таблицу DEALS
if(!CreateTableDeals(db))
{
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- запросим всю торговую историю
datetime from_date=0;
datetime to_date=TimeCurrent();
//--- запросим историю сделок в указанном интервале
HistorySelect(from_date, to_date);
int deals_total=HistoryDealsTotal();
PrintFormat("Торговая история насчитывает сделок: %d ", deals_total);
//--- внесем в таблицу сделки
if(!InsertDeals(db))
return;
//--- покажем первые 10 сделок
Deal deals[], deal;
ArrayResize(deals, 10);
int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM DEALS");
if(request==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
int i;
for(i=0; DatabaseReadBind(request, deal); i++)
{
if(i>=10)
break;
deals[i].ticket=deal.ticket;
deals[i].order_ticket=deal.order_ticket;
deals[i].position_ticket=deal.position_ticket;
deals[i].time=deal.time;
deals[i].type=deal.type;
deals[i].entry=deal.entry;
deals[i].symbol=deal.symbol;
deals[i].volume=deal.volume;
deals[i].price=deal.price;
deals[i].profit=deal.profit;
deals[i].swap=deal.swap;
deals[i].commission=deal.commission;
deals[i].magic=deal.magic;
deals[i].reason=deal.reason;
}
//--- выведем сделки на печать
if(i>0)
{
ArrayResize(deals, i);
PrintFormat("Первые %d сделок:", i);
ArrayPrint(deals);
}
//--- delete request after use
DatabaseFinalize(request);
//--- проверим что на счете используется хеджинг для учета открытых позиций
if((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
{
//--- не можем преобразовать сделки в трейды простым способом через транзакции, поэтому завершаем работу
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- теперь создадим таблицу TRADES на основе таблицы DEALS
if(!CreateTableTrades(db))
{
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- заполним через SQL-запрос таблицу TRADES на основе данных из DEALS
ulong start=GetMicrosecondCount();
if(DatabaseTableExists(db, "DEALS"))
//--- заполним таблицу TRADES
if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO TRADES(TIME_IN,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) "
"SELECT "
" d1.time as time_in,"
" d1.position_id as ticket,"
" d1.type as type,"
" d1.volume as volume,"
" d1.symbol as symbol,"
" d1.price as price_in,"
" d2.time as time_out,"
" d2.price as price_out,"
" d1.commission+d2.commission as commission,"
" d2.swap as swap,"
" d2.profit as profit "
"FROM DEALS d1 "
"INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id "
"WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1"))
{
Print("DB: fillng the TRADES table failed with code ", GetLastError());
return;
}
ulong transaction_time=GetMicrosecondCount()-start;
//--- покажем первые 10 сделок
Trade trades[], trade;
ArrayResize(trades, 10);
request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM TRADES");
if(request==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
for(i=0; DatabaseReadBind(request, trade); i++)
{
if(i>=10)
break;
trades[i].time_in=trade.time_in;
trades[i].ticket=trade.ticket;
trades[i].type=trade.type;
trades[i].volume=trade.volume;
trades[i].symbol=trade.symbol;
trades[i].price_in=trade.price_in;
trades[i].time_out=trade.time_out;
trades[i].price_out=trade.price_out;
trades[i].commission=trade.commission;
trades[i].swap=trade.swap;
trades[i].profit=trade.profit;
}
//--- выведем трейды на печать
if(i>0)
{
ArrayResize(trades, i);
PrintFormat("\r\nПервые %d трейдов:", i);
ArrayPrint(trades);
PrintFormat("Заполнение таблицы TRADES заняло %.2f миллисекунд",double(transaction_time)/1000);
}
//--- удалим запрос после использования
DatabaseFinalize(request);
//--- закрываем базу данных
DatabaseClose(db);
}
/*
Результат:
Торговая история насчитывает сделок: 2741
Первые 10 сделок:
[ticket] [order_ticket] [position_ticket] [time] [type] [entry] [symbol] [volume] [price] [profit] [swap] [commission] [magic] [reason]
[0] 34429573 0 0 2019.09.05 22:39:59 2 0 "" 0.00000 0.00000 2000.00000 0.0000 0.00000 0 0
[1] 34432127 51447238 51447238 2019.09.06 06:00:03 0 0 "USDCAD" 0.10000 1.32320 0.00000 0.0000 -0.16000 500 3
[2] 34432128 51447239 51447239 2019.09.06 06:00:03 1 0 "USDCHF" 0.10000 0.98697 0.00000 0.0000 -0.16000 500 3
[3] 34432450 51447565 51447565 2019.09.06 07:00:00 0 0 "EURUSD" 0.10000 1.10348 0.00000 0.0000 -0.18000 400 3
[4] 34432456 51447571 51447571 2019.09.06 07:00:00 1 0 "AUDUSD" 0.10000 0.68203 0.00000 0.0000 -0.11000 400 3
[5] 34432879 51448053 51448053 2019.09.06 08:00:00 1 0 "USDCHF" 0.10000 0.98701 0.00000 0.0000 -0.16000 600 3
[6] 34432888 51448064 51448064 2019.09.06 08:00:00 0 0 "USDJPY" 0.10000 106.96200 0.00000 0.0000 -0.16000 600 3
[7] 34435147 51450470 51450470 2019.09.06 10:30:00 1 0 "EURUSD" 0.10000 1.10399 0.00000 0.0000 -0.18000 100 3
[8] 34435152 51450476 51450476 2019.09.06 10:30:00 0 0 "GBPUSD" 0.10000 1.23038 0.00000 0.0000 -0.20000 100 3
[9] 34435154 51450479 51450479 2019.09.06 10:30:00 1 0 "EURJPY" 0.10000 118.12000 0.00000 0.0000 -0.18000 200 3
Первые 10 трейдов:
[time_in] [ticket] [type] [volume] [symbol] [price_in] [time_out] [price_out] [commission] [swap] [profit]
[0] 2019.09.06 06:00:03 51447238 0 0.10000 "USDCAD" 1.32320 2019.09.06 18:00:00 1.31761 -0.32000 0.00000 -42.43000
[1] 2019.09.06 06:00:03 51447239 1 0.10000 "USDCHF" 0.98697 2019.09.06 18:00:00 0.98641 -0.32000 0.00000 5.68000
[2] 2019.09.06 07:00:00 51447565 0 0.10000 "EURUSD" 1.10348 2019.09.09 03:30:00 1.10217 -0.36000 -1.31000 -13.10000
[3] 2019.09.06 07:00:00 51447571 1 0.10000 "AUDUSD" 0.68203 2019.09.09 03:30:00 0.68419 -0.22000 0.03000 -21.60000
[4] 2019.09.06 08:00:00 51448053 1 0.10000 "USDCHF" 0.98701 2019.09.06 18:00:01 0.98640 -0.32000 0.00000 6.18000
[5] 2019.09.06 08:00:00 51448064 0 0.10000 "USDJPY" 106.96200 2019.09.06 18:00:01 106.77000 -0.32000 0.00000 -17.98000
[6] 2019.09.06 10:30:00 51450470 1 0.10000 "EURUSD" 1.10399 2019.09.06 14:30:00 1.10242 -0.36000 0.00000 15.70000
[7] 2019.09.06 10:30:00 51450476 0 0.10000 "GBPUSD" 1.23038 2019.09.06 14:30:00 1.23040 -0.40000 0.00000 0.20000
[8] 2019.09.06 10:30:00 51450479 1 0.10000 "EURJPY" 118.12000 2019.09.06 14:30:00 117.94100 -0.36000 0.00000 16.73000
[9] 2019.09.06 10:30:00 51450480 0 0.10000 "GBPJPY" 131.65300 2019.09.06 14:30:01 131.62500 -0.40000 0.00000 -2.62000
Заполнение таблицы TRADES заняло 12.51 milliseconds
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает таблицу DEALS |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableDeals(int database)
{
//--- если таблица DEALS уже есть, удалим её
if(!DeleteTable(database, "DEALS"))
{
return(false);
}
//--- проверим наличие таблицы
if(!DatabaseTableExists(database, "DEALS"))
//--- создаем таблицу
if(!DatabaseExecute(database, "CREATE TABLE DEALS("
"ID INT KEY NOT NULL,"
"ORDER_ID INT NOT NULL,"
"POSITION_ID INT NOT NULL,"
"TIME INT NOT NULL,"
"TYPE INT NOT NULL,"
"ENTRY INT NOT NULL,"
"SYMBOL CHAR(10),"
"VOLUME REAL,"
"PRICE REAL,"
"PROFIT REAL,"
"SWAP REAL,"
"COMMISSION REAL,"
"MAGIC INT,"
"REASON INT );"))
{
Print("DB: create the DEALS table failed with code ", GetLastError());
return(false);
}
//--- таблица успешно создана
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет из базы таблицу с указанным именем |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteTable(int database, string table_name)
{
if(!DatabaseExecute(database, "DROP TABLE IF EXISTS "+table_name))
{
Print("Failed to drop the DEALS table with code ", GetLastError());
return(false);
}
//--- таблица успешно удалена
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вносит сделки в таблицу базы данных |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InsertDeals(int database)
{
//--- вспомогательные переменные
ulong deal_ticket; // тикет сделки
long order_ticket; // тикет ордера,по которому была совершена сделка
long position_ticket; // ID позиции, к которой относится сделка
datetime time; // время совершения сделки
long type ; // тип сделки
long entry ; // направление сделки
string symbol; // по какому символу была сделка
double volume; // объем операции
double price; // цена
double profit; // финансовый результат
double swap; // своп
double commission; // комиссия
long magic; // Magic number (ID советника)
long reason; // причина или источник проведения сделки
//--- пройдем по всем сделкам и внесем их в базу данных
bool failed=false;
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- заблокируем базу данных перед выполнением транзакций
DatabaseTransactionBegin(database);
for(int i=0; i<deals; i++)
{
deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);
order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ORDER);
position_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_POSITION_ID);
time= (datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TIME);
type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TYPE);
entry= HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY);
symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket, DEAL_SYMBOL);
volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_VOLUME);
price= HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PRICE);
profit= HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PROFIT);
swap= HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_SWAP);
commission= HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION);
magic= HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_MAGIC);
reason= HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_REASON);
//--- внесем в таблицу каждую сделку через запрос
string request_text=StringFormat("INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON)"
"VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d)",
deal_ticket, order_ticket, position_ticket, time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic, reason);
if(!DatabaseExecute(database, request_text))
{
PrintFormat("%s: failed to insert deal #%d with code %d", __FUNCTION__, deal_ticket, GetLastError());
PrintFormat("i=%d: deal #%d %s", i, deal_ticket, symbol);
failed=true;
break;
}
}
//--- проверим на наличие ошибок при выполнении транзакций
if(failed)
{
//--- откатим все транзакции и разблокируем базу данных
DatabaseTransactionRollback(database);
PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code %d", __FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- все транзакции прошли успешно - зафиксируем изменения и разблокируем базу данных
DatabaseTransactionCommit(database);
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает таблицу TRADES |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableTrades(int database)
{
//--- если таблица TRADES уже есть, удалим её
if(!DeleteTable(database, "TRADES"))
return(false);
//--- проверим наличие таблицы
if(!DatabaseTableExists(database, "TRADES"))
//--- создаем таблицу
if(!DatabaseExecute(database, "CREATE TABLE TRADES("
"TIME_IN INT NOT NULL,"
"TICKET INT NOT NULL,"
"TYPE INT NOT NULL,"
"VOLUME REAL,"
"SYMBOL CHAR(10),"
"PRICE_IN REAL,"
"TIME_OUT INT NOT NULL,"
"PRICE_OUT REAL,"
"COMMISSION REAL,"
"SWAP REAL,"
"PROFIT REAL);"))
{
Print("DB: create the TRADES table failed with code ", GetLastError());
return(false);
}
//--- таблица успешно создана
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+