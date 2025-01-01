- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferSet
Устанавливает буфер для текущей отрисовки.
|
bool DXBufferSet(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
buffer
[in] Хендл вершинного или индексного буфера, созданного в DXBufferCreate().
start=0
[in] Индекс первого элемента буфера. По умолчанию используются данные с начала буфера.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество значений, которые нужно использовать. По умолчанию все значения буфера.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функцию DXBufferSet() необходимо вызывать для установки вершинного и индексного буферов для отрисовки с помощью DXDraw().