DXBufferSet

Устанавливает буфер для текущей отрисовки.

bool DXBufferSet(

int context,

int buffer,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

context

[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

buffer

[in] Хендл вершинного или индексного буфера, созданного в DXBufferCreate().

start=0

[in] Индекс первого элемента буфера. По умолчанию используются данные с начала буфера.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество значений, которые нужно использовать. По умолчанию все значения буфера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функцию DXBufferSet() необходимо вызывать для установки вершинного и индексного буферов для отрисовки с помощью DXDraw().