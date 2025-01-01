ДокументацияРазделы
DXBufferSet

Устанавливает буфер для текущей отрисовки.

bool  DXBufferSet(
   int  context,                // хендл на графический контекст
   int  buffer,                 // хендл вершинного или индексного буфера
   uint  start=0,               // начальный индекс
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // количество элементов 
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

buffer

[in]  Хендл вершинного или индексного буфера, созданного в DXBufferCreate().

start=0

[in]  Индекс первого элемента буфера. По умолчанию используются данные с начала буфера.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество значений, которые нужно использовать. По умолчанию все значения буфера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функцию DXBufferSet() необходимо вызывать для установки вершинного и индексного буферов для отрисовки с помощью DXDraw().