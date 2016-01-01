ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Экономический календарьCalendarValueHistoryByEvent 

CalendarValueHistoryByEvent

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события.

int  CalendarValueHistoryByEvent(
   ulong              event_id,          // идентификатор события 
   MqlCalendarValue&  values[],          // массив для получения описаний значений 
   datetime           datetime_from,     // левая граница диапазона времени
   datetime           datetime_to=0      // правая граница диапазона времени
   );

Параметры

event_id

[in]  Идентификатор события.

values[]

[out]  Массив типа MqlCalendarValue для получения значений событиий.  Смотри пример обработки событий календаря.

datetime_from

[in]  Начальная дата диапазона времени, из которого выбираются события по заданному идентификатору, при этом datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in]  Конечная дата диапазона времени, из которого выбираются события по заданному идентификатору. Если параметр datetime_to не задан (или равен 0), то будут возвращены все значения событий от заданной даты datetime_from, имеющиеся в базе Календаря, в том числе и значения событий, которые запланированы на будущее.

Возвращаемое значение

В случае успеха возвращает количество доступных значений в массиве values, иначе -1. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (общая ошибка исполняющей системы),
  • 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (не достаточно памяти для выполнения запроса),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени),
  • 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (размер массива недостаточен для получения описаний всех значений, поэтому получили только то, что вместилось),
  • ошибки неудачного выполнения ArrayResize()

Если для значения события отсутствует какое либо из полей ниже

struct MqlCalendarValue
  {
   ...
   long              actual_value;              // актуальное значение события
   long              prev_value;                // предыдущее значение события
   long              revised_prev_value;        // пересмотренное предыдущее значение события
   long              forecast_value;            // прогнозное значение события
   ...
  };

то значение отсутствующего поля вернется как INT64_MIN (-9223372036854775808). Смотри в примере ниже значения поля revised_prev_value.

Примечание

Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.

Структура MqlCalendarValue предоставляет методы для проверки и получения значений из полей actual_value, forecast_value, prev_value и revised_prev_value. Если значение поля не задано, то поле хранит значение LONG_MIN (-9223372036854775808).

При этом необходимо иметь в виду, что значения в этих полях хранятся увеличенными в миллион раз. Это означает, что при получении значений в MqlCalendarValue функциями CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent и CalendarValueLast, значения этих полей нужно проверять на равенство LONG_MIN, и если значение в поле задано, то для получения значения необходимо разделить значение поля на 1 000 000 (миллион). Другой способ получения значений – делать проверку и получать значения функциями самой структуры MqlCalendarValue.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- код страны для Европейского союза по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2 
   string EU_code="EU";
//--- получим события для Евросоюза
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- выведем события для Евросоюза в Журнал
   if(events_count>0)
     {
      PrintFormat("События для Европейского союза: %d",events_count);
      //--- сократим список событий, для изучения достаточно оставить 10
      ArrayResize(events,10);
      ArrayPrint(events);
     }
//--- видими, что событие "ECB Interest Rate Decision"  имеет event_id=999010007
   ulong event_id=events[6].id;        // id этого события может поменяться в Календаре, поэтому сверяйте
   string event_name=events[6].name;   // имя события из Календаря
   PrintFormat("Получим значения для события event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);
//--- получим все значения события "ECB Interest Rate Decision" 
   MqlCalendarValue values[];
//--- зададим границы диапазона, из которого берем события
   datetime date_from=0;           // берем все события с начала доступной истории
   datetime date_to=D'01.01.2016'; // берем события не старше 2016 года
   if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))
     {
      PrintFormat("Получены значения события %s: %d",
                  event_name,ArraySize(values));
      //--- сократим список значений, для изучения достаточно оставить 10
      ArrayResize(values,10);
      ArrayPrint(values);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Ошибка! Не удалось получить значения для события event_id=%d",event_id);
      PrintFormat("Код ошибки: %d",GetLastError());
     }
  }
//---
/*
   Результат:
   События для Европейского союза: 56
            [id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits]                                        [source_url]                                 [event_code]                                    [name] [reserv
   [0] 999010001      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting"            "ECB Non-monetary Policy Meeting"                
   [1] 999010002      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts"       "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"           
   [2] 999010003      0        5           0           0          999      0            3            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference"       "ECB Monetary Policy Press Conference"           
   [3] 999010004      0        5           0           0          999      0            3            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech"                "ECB President Draghi Speech"                    
   [4] 999010005      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"           
   [5] 999010006      1        5           0           0          999      1            3            0        2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision"                  "ECB Deposit Facility Rate Decision"             
   [6] 999010007      1        5           0           0          999      1            3            0        2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision"                 "ECB Interest Rate Decision"                     
   [7] 999010008      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin"                      "ECB Economic Bulletin"                          
   [8] 999010009      1        5           0           0          999      2            2            3        3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro"                              "ECB Targeted LTRO"                              
   [9] 999010010      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech"    "ECB Executive Board Member Praet Speech"        
   Получим значения для события event_name=ECB Interest Rate Decision event_id=999010007
   Получены значения события ECB Interest Rate Decision: 102
       [id] [event_id]              [time]            [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value]     [forecast_value] [impact_type] [reserved]
   [0] 2776  999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        3750000      4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [1] 2777  999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        3750000      3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [2] 2778  999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [3] 2779  999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [4] 2780  999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [5] 2781  999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [6] 2782  999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [7] 2783  999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [8] 2784  999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [9] 2785  999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
*/

 

