- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileWriteArray
Записывает в бинарный файл массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы).
|
uint FileWriteArray(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
array[]
[out] Массив для записи.
start=0
[in] Начальный индекс в массиве (номер первого записываемого элемента).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество записываемых элементов (WHOLE_ARRAY означает, что записываются все элементы начиная с номера start до конца массива).
Возвращаемое значение
Количество записанных элементов.
Примечание
Строковый массив может записываться только в файл типа TXT. В этом случае строки автоматически завершаются символами конца строки "\r\n". В зависимости от типа файла ANSI или UNICODE, строки преобразовываются к ansi-кодировке, или нет.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также