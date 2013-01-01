//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- входные параметры

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Структура для хранения данных о ценах |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // дата

double bid; // цена бид

double ask; // цена аск

};

//--- глобальные переменные

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- выделение памяти для массива

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- запись оставшихся count строк, если count<n

WriteData(count);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- сохраним данные в массив

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- отобразим текущие данные

Print("Date = ",arr[count].date," Bid = ",arr[count].bid," Ask = ",arr[count].ask);

//--- увеличим счетчик

count++;

//--- если массив заполнился, то записываем данные в файл и обнуляем его

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Запись n элементов массива в файл |

//+------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- откроем файл

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- запишем данные массива в конец файла

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- закрываем файл

FileClose(handle);

}

else

Print("Failed to open the file, error ",GetLastError());

}