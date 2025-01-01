Основы языка

Язык MetaQuotes Language 5 (MQL5) является объектно-ориентированным языком программирования высокого уровня и предназначен для написания автоматических торговых стратегий, пользовательских технических индикаторов для анализа разнообразных финансовых рынков. Он позволяет не только писать разнообразные экспертные системы, предназначенные для работы в режиме реального времени, но и создавать собственные графические инструменты, помогающие принимать торговые решения.

MQL5 основан на концепции широко распространенного языка программирования С++, по сравнению с MQL4 в нем добавлены перечисления, структуры, классы и обработка событий. Благодаря расширению числа встроенных основных типов, взаимодействие исполняемых программ на MQL5 с другими приложениями посредством dll максимально облегчено. Синтаксис языка MQL5 подобен синтаксису С++, и это позволяет легко переносить на него программы из современных языков программирования.

Для целей изучения языка MQL5 все темы сгруппированы по следующим разделам: