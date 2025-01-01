Работа с результатами оптимизации

Функции для организации собственной обработки результатов оптимизации в тестере стратегий. Могут вызываться при оптимизации в агентах тестирования, а также локально в экспертах и скриптах.

При запуске эксперта в тестере стратегий можно создать собственный массив данных на основе простых типов или простых структур (не содержат строки, объекты класса или объекты динамических массивов). Этот набор данных можно сохранить с помощью функции FrameAdd() в специальной структуре, называемой фрейм (кадр). Каждый агент при оптимизации эксперта может посылать в терминал серию фреймов. Все полученные фреймы в порядке поступления от агентов записываются в *.MQD-файл по имени эксперта в папку каталог_терминала\MQL5\Files\Tester. Поступление фрейма в клиентский терминал от агента тестирования генерирует событие TesterPass.

Фреймы можно сохранять как в память компьютера, так и в файл с указанным именем. Нет никаких ограничений на количество фреймов со стороны языка MQL5.

Ограничения на память и дисковое пространство в MQL5 Cloud Network

При запуске оптимизации в MQL5 Cloud Network существует ограничение: тестируемый советник не может записывать на диск более 4ГБ информации и использовать более 4ГБ оперативной памяти. При превышении лимита агент сети не сможет корректно завершить расчет, и вы не получите результат тестирования. При этом с вас будет удержана оплата за уже затраченное на расчеты время.

Если вам необходимо получать информацию с каждого прохода оптимизации, используйте для этого отправку фреймов без записи на диск. Для того, чтобы не использовать файловые операции в советниках при вычислениях в MQL5 Cloud Network, можно применять такую проверку:

int handle=INVALID_HANDLE;

bool file_operations_allowed=true;

if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) || MQLInfoInteger(MQL_FORWARD))

file_operations_allowed=false;



if(file_operations_allowed)

{

...

handle=FileOpen(...);

...

}

Функция Действие FrameFirst Переводит указатель чтения фреймов в начало и сбрасывает ранее установленный фильтр FrameFilter Устанавливает фильтр чтения фреймов и переводит указатель на начало FrameNext Читает фрейм и перемещает указатель на следующий FrameInputs Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм FrameAdd Добавляет фрейм с данными ParameterGetRange Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий ParameterSetRange Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения

