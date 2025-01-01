ДокументацияРазделы
Возвращает запрошенное свойство ордера, предварительно выбранного при помощи функции OrderGetTicket или OrderSelect. Свойство ордера должно быть типа double.  Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

double  OrderGetDouble(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE  property_id        // идентификатор свойства
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  OrderGetDouble(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE  property_id,      // идентификатор свойства
   double&                     double_var        // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.

double_var

[out]  Переменная типа double, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа double. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты" клиентского терминала.

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Для гарантированного получения свежих данных об ордере рекомендуется вызывать функцию OrderSelect() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- в цикле по списку всех ордеров на счёте
   int total=OrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- получаем тикет ордера в списке по индексу цикла
      ulong ticket=OrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- получаем тип ордера и выводим заголовок для списка вещественных свойств выбранного ордера
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));
      PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- распечатываем под заголовком все вещественные свойства выбранного ордера
      OrderPropertiesDoublePrint(16);
     }
   /*
   результат:
   Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:
   Volume initial1.00
   Volume current1.00
   Price open:     145.282
   StopLoss:       0.000
   TakeProfit:     0.000
   Price current:  145.044
   StopLimit:      0.000
   Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:
   Volume initial1.00
   Volume current1.00
   Price open:     144.836
   StopLoss:       0.000
   TakeProfit:     0.000
   Price current:  145.051
   StopLimit:      0.000
   Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:
   Volume initial0.50
   Volume current0.50
   Price open:     1.10642
   StopLoss:       0.00000
   TakeProfit:     0.00000
   Price current:  1.10530
   StopLimit:      0.00000
   Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:
   Volume initial0.50
   Volume current0.50
   Price open:     1.10374
   StopLoss:       0.00000
   TakeProfit:     0.00000
   Price current:  1.10525
   StopLimit:      0.00000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа ордера                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал вещественные свойства выбранного ордера         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)
  {
//--- получаем символ ордера и количество знаков после запятой для символа
   string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
   int    digits = (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   
//--- выводим в журнал первоначальный объём при постановке ордера с заголовком установленной ширины
   OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);
   
//--- выводим в журнал значение невыполненного объёма ордера
   OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);
   
//--- выводим в журнал значение цены, указанной в ордере
   OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);
   
//--- выводим в журнал значение уровня StopLoss
   OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);
 
//--- выводим в журнал значение уровня TakeProfit
   OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);
 
//--- выводим в журнал значение текущей цены по символу ордера
   OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);
 
//--- выводим в журнал значение цены постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера
   OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал значение вещественного свойства ордера          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertyPrint(const string headeruint header_widthint digitsENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)
  {
   double value=0;
   if(!OrderGetDouble(propertyvalue))
      PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d"EnumToString(property), GetLastError());
   else
     {
      //--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
      uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
      PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
     }
  }

