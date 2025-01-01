Работа с OpenCL

Программы на OpenCL предназначены для выполнения вычислений на видеокартах с поддержкой стандарта OpenCL 1.1 или выше. Современные видеокарты содержат сотни небольших специализированных процессоров, которые могут одновременно выполнять простые математические операции над входящими потоками данных. Язык OpenCL берёт на себя организацию таких параллельных вычислений и позволяет добиться огромного ускорения для некоторого класса задач.

На некоторых видеокартах по умолчанию отключен режим работы с числами типа double, что приводит к возникновению ошибки компиляции 5105. Для включения режима поддержки чисел double в текст OpenCL-программы нужно добавить директиву #pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable. Однако, если видеокарта не поддерживает double, то включение данной директивы не поможет.

Исходный код OpenCL рекомендуется писать в отдельных CL-файлах, которые затем можно подключать к MQL5-программе с помощью ресурсных переменных.

Обработка ошибок в OpenCL программах

Для получения информации о последней ошибке в OpenCL-программе необходимо использовать функции CLGetInfoInteger и CLGetInfoString, которые позволяют получить код ошибки и текстовое описание.

Код последней ошибки OpenCL: Для получения последней ошибки OpenCL используйте вызов CLGetInfoInteger, при этом параметр handle игнорируется, то есть не имеет значения (можно указать ноль). Описание ошибок: https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS.

Для неизвестного кода ошибки вернётся строка "unknown OpenCL error N", где вместо N будет код ошибки. Пример:

//--- первый параметр handle игнорируется при получении кода последней ошибки

int code = (int)CLGetInfoInteger(0,CL_LAST_ERROR);

Текстовое описание ошибки OpenCL: Для получения последней ошибки OpenCL используйте вызов CLGetInfoString, при этом в качестве параметра handle следует передать код ошибки.

Описание ошибок: https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS. Если вместо кода ошибки передать CL_LAST_ERROR, то функция вернёт описание последней ошибки. Пример:

//--- получить код последней OpenCL ошибки

int code = (int)CLGetInfoInteger(0,CL_LAST_ERROR);

string desc; // для получения текстового описания ошибки



//--- используем код ошибки для получения текстового описания ошибки

if(!CLGetInfoString(code,CL_ERROR_DESCRIPTION,desc))

desc = "cannot get OpenCL error description, " + (string)GetLastError();

Print(desc);



//--- чтобы получить описание последней OpenCL ошибки без предварительного получения кода, нужно передать CL_LAST_ERROR

if(!CLGetInfoString(CL_LAST_ERROR,CL_ERROR_DESCRIPTION, desc))

desc = "cannot get OpenCL error description, " + (string)GetLastError();

Print(desc);

Пока в качестве описания ошибки отдаётся имя внутреннего перечисления, расшифровку которого можно посмотреть на странице https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS. Например, если получено значение CL_INVALID_KERNEL_ARGS, описание для него "Returned when enqueuing a kernel when some kernel arguments have not been set or are invalid."

Функции для выполнения программ на OpenCL:

Функция Действие CLHandleType Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLGetInfoInteger Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства CLGetInfoString Возвращает строковое значение свойства для OpenCL-объекта или устройства CLContextCreate Cоздает контекст OpenCL CLContextFree Удаляет контекст OpenCL CLGetDeviceInfo Получает свойство устройства из OpenCL драйвера CLProgramCreate Создает OpenCL программу из исходного кода CLProgramFree Удаляет OpenCL программу CLKernelCreate Создает функцию запуска OpenCL CLKernelFree Удаляет функцию запуска OpenCL CLSetKernelArg Выставляет параметр для функции OpenCL CLSetKernelArgMem Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL CLSetKernelArgMemLocal Задаёт локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции CLBufferCreate Создает буфер OpenCL CLBufferFree Удаляет буфер OpenCL CLBufferWrite Записывает массив в буфер OpenCL и возвращает количество записанных элементов CLBufferRead Читает буфер OpenCL в массив и возвращает количество прочитанных элементов CLExecute Выполняет OpenCL программу CLExecutionStatus Возвращает состояние выполнения OpenCL программы

