//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{



//--- количество окон на графике (всегда есть хотя бы одно главное окно)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- проходим по окнам графика

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- сколько индикаторов в данном окне/подконе

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- переберем все индикаторы в окне

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- получим короткое имя индикатора

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- получим хэндл индикатора

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- выведем в журнал

PrintFormat("Window=%d, indicator #%d, handle=%d",w,i,handle);

//---

MqlParam parameters[];

ENUM_INDICATOR indicator_type;

int params=IndicatorParameters(handle,indicator_type,parameters);

//--- заголовок сообщения

string par_info="Short name "+name+", type "

+EnumToString(ENUM_INDICATOR(indicator_type))+"\r

";

//---

for(int p=0;p<params;p++)

{

par_info+=StringFormat("parameter %d: type=%s, long_value=%d, double_value=%G,string_value=%s\r

",

p,

EnumToString((ENUM_DATATYPE)parameters[p].type),

parameters[p].integer_value,

parameters[p].double_value,

parameters[p].string_value

);

}

Print(par_info);

}

//--- прошли по всем индикаторам в окне

}

//---

}