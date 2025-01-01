- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
IndicatorParameters
Возвращает по указанному хэндлу количество входных параметров индикатора, а также сами значения и тип параметров.
int IndicatorParameters(
Параметры
indicator_handle
[in] Хэндл индикатора, для которого необходимо узнать количество параметров, на которых он рассчитан.
indicator_type
[out] Переменная типа ENUM_INDICATOR, в которую будет записан тип индикатора.
parameters[]
[out] Динамический массив для получения значений типа MqlParam, в который будет записан список параметров индикатора. Размер массива возвращает сама функция IndicatorParameters().
Возвращаемое значение
Количество входных параметров индикатора с указанным хэндлом, в случае ошибки возвращает -1. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также