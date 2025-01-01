- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
Графические объекты
Группа функций, предназначенных для работы с графическими объектами, относящимися к любому указанному графику.
Функции, задающие свойства графических объектов, а также операции создания ObjectCreate() и перемещения ObjectMove() объектов на графике фактически служат для отправки команд графику. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Визуальное изменение свойств графических объектов производится в процессе обработки очереди событий данного графика.
По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графических объектов после вызова данных функций. В общем случае обновление графических объектов на чарте производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления графических объектов используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().
|
Функция
|
Действие
|
Создает объект заданного типа на указанном графике
|
Возвращает имя объекта соответствующего типа в указанном графике (указанном подокне графика)
|
Удаляет объект с указанным именем с указанного графика (с указанного подокна графика)
|
Удаляет все объекты указанного типа с указанного графика (с указанного подокна графика)
|
Ищет по имени объект с указанным идентификатором
|
Возвращает значение времени для указанного значения цены объекта
|
Возвращает ценовое значение объекта для указанного времени
|
Изменяет координаты указанной точки привязки объекта
|
Возвращает количество объектов указанного типа в указанном графике (указанном подокне графика)
|
Возвращает значение типа double соответствующего свойства объекта
|
Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства объекта
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования (по умолчанию используется шрифт Arial 20)
|
Выводит текст в пользовательский массив (буфер), предназначенный для создания графического ресурса
|
Возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта
Каждый графический объект должен иметь имя, уникальное в пределах одного графика, включая его подокна. Изменение имени графического объекта формирует два события: первое - это событие удаления объекта со старым именем, и второе – событие создания графического объекта с новым именем.
После создания объекта или модификации свойств объекта рекомендуется вызывать функцию ChartRedraw(), которая отдает терминалу команду на принудительную отрисовку графика (и всех видимых на нем объектов).