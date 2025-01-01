Графические объекты

Группа функций, предназначенных для работы с графическими объектами, относящимися к любому указанному графику.

Функции, задающие свойства графических объектов, а также операции создания ObjectCreate() и перемещения ObjectMove() объектов на графике фактически служат для отправки команд графику. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Визуальное изменение свойств графических объектов производится в процессе обработки очереди событий данного графика.

По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графических объектов после вызова данных функций. В общем случае обновление графических объектов на чарте производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления графических объектов используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().

Функция Действие ObjectCreate Создает объект заданного типа на указанном графике ObjectName Возвращает имя объекта соответствующего типа в указанном графике (указанном подокне графика) ObjectDelete Удаляет объект с указанным именем с указанного графика (с указанного подокна графика) ObjectsDeleteAll Удаляет все объекты указанного типа с указанного графика (с указанного подокна графика) ObjectFind Ищет по имени объект с указанным идентификатором ObjectGetTimeByValue Возвращает значение времени для указанного значения цены объекта ObjectGetValueByTime Возвращает ценовое значение объекта для указанного времени ObjectMove Изменяет координаты указанной точки привязки объекта ObjectsTotal Возвращает количество объектов указанного типа в указанном графике (указанном подокне графика) ObjectGetDouble Возвращает значение типа double соответствующего свойства объекта ObjectGetInteger Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства объекта ObjectGetString Возвращает значение типа string соответствующего свойства объекта ObjectSetDouble Устанавливает значение соответствующего свойства объекта ObjectSetInteger Устанавливает значение соответствующего свойства объекта ObjectSetString Устанавливает значение соответствующего свойства объекта TextSetFont Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования (по умолчанию используется шрифт Arial 20) TextOut Выводит текст в пользовательский массив (буфер), предназначенный для создания графического ресурса TextGetSize Возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта

Каждый графический объект должен иметь имя, уникальное в пределах одного графика, включая его подокна. Изменение имени графического объекта формирует два события: первое - это событие удаления объекта со старым именем, и второе – событие создания графического объекта с новым именем.

После создания объекта или модификации свойств объекта рекомендуется вызывать функцию ChartRedraw(), которая отдает терминалу команду на принудительную отрисовку графика (и всех видимых на нем объектов).