void OnStart()

{

//--- что больше, яблоко или дом?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- сравним с учетом регистра

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Сравнение с учетом регистра: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Сравнение с учетом регистра: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Сравнение с учетом регистра: %s = %s",s1,s2);

}



//--- сравним без учета регистра

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Сравнение без учета регистра: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Сравнение без учета регистра: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Сравнение без учета регистра: %s = %s",s1,s2);

}

/* Результат

Сравнение с учетом регистра: Apple < home

Сравнение без учета регистра: Apple < home

*/

}