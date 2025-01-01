- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
Сравнивает между собой две строки и возвращает результат сравнения в виде целого числа.
|
int StringCompare(
Параметры
string1
[in] Первая строка.
string2
[in] Вторая строка.
case_sensitive=true
[in] Режим учета регистра букв. Если значения равно true, то "A">"a". Если значение равно false, то "A"="a". По умолчанию значение параметра равно true.
Возвращаемое значение
- -1 (минус один), если string1<string2
- 0 (ноль), если string1=string2
- 1 (один), если string1>string2
Примечание
Строки сравниваются посимвольно, символы сравниваются в алфавитном порядке в соответствии с текущей кодовой страницей.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также
Тип string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Использование кодовой страницы