Работа с DirectX

Функции и шейдеры DirectX 11 предназначены для 3D-визуализации прямо на ценовом графике.

Для создания трехмерной графики необходимо создать графический контекст (DXContextCreate) с нужным размером изображения. Далее подготавливаем вершинный и индексный буферы (DXBufferCreate), создаем вершинный и пиксельный шейдеры (DXShaderCreate). Этого достаточно чтобы вывести графику в цвете.

Для следующего уровня графики необходимо добавить входные параметры (DXInputSet), которые предназначены для передачи в шейдеры дополнительных параметров отрисовки. Это позволит задавать положение камеры и 3D-объекта, описать источники света, реализовать управление с помощью мышки и клавиатуры.

Таким образом, встроенные прямо в MQL5 функции позволяют создавать анимированные 3D-графики прямо в терминале MetaTrader 5 и не требуют для этого сторонних инструментов. Для работы функций видеокарта должна поддерживать DX 11 и шейдеры версии 5.0.

Для того чтобы начать работать с библиотекой, достаточно прочитать статью Как создать 3D-графику на DirectX в MetaTrader 5.