- Поддержка ONNX
- Преобразование форматов
- Автоконвертация данных
- Cоздание модели
- Запуск модели
- Проверка в тестере
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Структуры данных
ONNX модели в машинном обучении
ONNX (Open Neural Network Exchange) — открытая библиотека для построения нейронных сетей глубокого обучения. У данного проекта есть несколько крупных преимуществ:
- Поддержка ONNX осуществляется крупными компаниями, такими как Microsoft, Facebook, Amazon и другими партнерами.
- Открытый формат позволяет производить преобразование форматов между различными средствами машинного обучения, ONNXMLTools от Microsoft позволяет конвертировать модели в формат ONNX.
- MQL5 обеспечивает автоматическую конвертацию входных и выходных данных модели, если тип переданного параметра не соответствует модели.
- Создавать ONNX модели можно с помощью множества инструментов машинного обучения, в настоящее время они поддерживаются в Caffe2, Microsoft Cognitive Toolkit, MXNet, PyTorch и OpenCV, также есть интерфейсы для многих других популярных фреймворков и библиотек.
- Язык MQL5 позволяет внедрить ONNX модель в торговую стратегию и использовать все преимущества платформы MetaTrader 5 для эффективной работы на финансовых рынках.
- Перед запуском модели в реальную торговлю вы можете проверить модель на исторических данных в тестере стратегий без использования сторонних инструментов.
Для работы с ONNX в MQL5 предусмотрены следующие функции:
|
Функция
|
Действие
|
Создает сессию ONNX c загрузкой модели из *.onnx файла
|
Создает сессию ONNX c загрузкой модели из массива данных
|
Удаление сессии ONNX
|
Запуск модели ONNX на исполнение
|
Получение количества входных параметров модели ONNX
|
Получение количества выходных параметров модели ONNX
|
Получение имени входного параметра модели по индексу
|
Получение имени выходного параметра модели по индексу
|
Получение описания типа входного параметра у модели
|
Получение описания типа выходного параметра у модели
|
Устанавливает размерность входных данных модели по индексу
|
Устанавливает размерность выходных данных модели по индексу