Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика.

int  iLowest(
   const string        symbol,              // символ
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // период
   ENUM_SERIESMODE     type,                // идентификатор таймсерии
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // число элементов
   int                 start=0              // индекс
  );

Параметры

symbol

[in]  Символ, на котором будет производиться поиск. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in]  Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

type

[in]  Идентификатор таймсерии, в которой будет производится поиск. Может быть любым из значений ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Число элементов таймсерии (в направлении от текущего бара в сторону возрастания индекса), среди которых должен быть произведен поиск.

start=0

[in]  Индекс (смещение относительно текущего бара) начального бара, с которого начинается поиск наименьшего значения. Отрицательные значения игнорируются и заменяются нулевым значением.

Возвращаемое значение

Индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика или -1 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

   double val;
//--- поиск бара с минимальным значением реального объема на 15 последовательных барах
//--- начиная с индекса 10 и заканчивая по индекс 24 включительно на текущем графике
   int val_index=iLowest(NULL,0,MODE_REAL_VOLUME,15,10);
   if(val_index!=-1) 
      val=Low[val_index];
   else 
      PrintFormat("Ошибка вызова iLowest(). Код ошибки=%d",GetLastError());