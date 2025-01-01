iLowest

Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика.

int iLowest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Параметры

symbol

[in] Символ, на котором будет производиться поиск. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

type

[in] Идентификатор таймсерии, в которой будет производится поиск. Может быть любым из значений ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Число элементов таймсерии (в направлении от текущего бара в сторону возрастания индекса), среди которых должен быть произведен поиск.

start=0

[in] Индекс (смещение относительно текущего бара) начального бара, с которого начинается поиск наименьшего значения. Отрицательные значения игнорируются и заменяются нулевым значением.

Возвращаемое значение

Индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика или -1 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример: