iGator

Возвращает хэндл индикатора Gator. Осциллятор показывает разницу между синей и красной линией Аллигатора (верхняя гистограмма) и разницу между красной и зеленой линией (нижняя гистограмма).

int  iGator(
   string              symbol,            // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // период
   int                 jaw_period,        // период для расчета челюстей
   int                 jaw_shift,         // смещение челюстей по горизонтали
   int                 teeth_period,      // период для расчета зубов
   int                 teeth_shift,       // смещение челюстей по зубов
   int                 lips_period,       // период для расчета губ
   int                 lips_shift,        // смещение губ по горизонтали 
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // тип сглаживания
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // тип цены или handle
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in]  Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

jaw_period

[in]  Период усреднения синей линии (челюсти аллигатора).

jaw_shift

[in]  Смещение синей линии Аллигатора относительно графика цены. Не имеет напрямую отношения к визуальному смещению гистограммы индикатора.

teeth_period

[in]  Период усреднения красной линии (зубов аллигатора).

teeth_shift

[in]  Смещение красной линии Аллигатора относительно графика цены. Не имеет напрямую отношения к визуальному смещению гистограммы индикатора.

lips_period

[in]  Период усреднения зеленой линии (губ аллигатора).

lips_shift

[in]  Смещение зеленой линии Аллигатора относительно графика цены. Не имеет напрямую отношения к визуальному смещению гистограммы индикатора.

ma_method

[in]  Метод усреднения. Может быть любым из значений ENUM_MA_METHOD.

applied_price

[in]  Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE или хендлом другого индикатора.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.

Примечание

Номера буферов: 0 - UPPER_HISTOGRAM, 1- цветовой буфер верхней гистограммы, 2 - LOWER_HISTOGRAM, 3- цветовой буфер нижней гистограммы.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Demo_iGator.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"
#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iGator."
#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"
#property description "задаются параметрами symbol и period."
#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."
#property description "Все остальные параметры как в стандартном Gator Oscillator."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- построение GatorUp
#property indicator_label1  "GatorUp"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrGreen, clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- построение GatorDown
#property indicator_label2  "GatorDown"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color2  clrGreen, clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перечисление способов создания хэндла                            |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iGator,            // использовать iGator
   Call_IndicatorCreate    // использовать IndicatorCreate
  };
//--- входные параметры
input Creation             type=Call_iGator;       // тип функции 
input string               symbol=" ";             // символ 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // таймфрейм
input int                  jaw_period=13;          // период для линии Челюстей
input int                  jaw_shift=8;            // смещение линии Челюстей
input int                  teeth_period=8;         // период для линии Зубов
input int                  teeth_shift=5;          // смещение линии Челюстей
input int                  lips_period=5;          // период для линии Губ
input int                  lips_shift=3;           // смещение линии Губ
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // метод усреднения линий Аллигатора
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// тип цены, от которой строится Аллигатор
//--- индикаторные буферы
double         GatorUpBuffer[];
double         GatorUpColors[];
double         GatorDownBuffer[];
double         GatorDownColors[];
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iGator
int    handle;
//--- переменная для хранения 
string name=symbol;
//--- имя индикатора на графике
string short_name;
//--- значения смещений для верхней и нижней гистограммы
int shift;
//--- будем хранить количество значений в индикаторе Gator Oscillator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- привязка массивов к индикаторным буферам
   SetIndexBuffer(0,GatorUpBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,GatorUpColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(2,GatorDownBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,GatorDownColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
/*
   Все указанные в параметрах смещения относятся к индикатору Alligator, по которому строится Gator Oscillator!
   Поэтому указанные смещения не производят смещение самого индикатора Gator, а смещают линии Аллигатора,
   по значениям которого строятся значения индикатора Gator Oscillator!
*/
//--- вычислим смещение для верхней и нижней гистограмм, которая является разницей между линией Челюстей и линией Зубов
   shift=MathMin(jaw_shift,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);
//--- несмотря на то, что в индикаторе две гистограммы, используется одинаковое смещение - такова реализация индикатора iGator
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,shift);
 
//--- определимся с символом, на котором строится индикатор
   name=symbol;
//--- удалим пробелы слева и справа
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- если после этого длина строки name нулевая
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
      name=_Symbol;
     }
//--- создадим хэндл индикатора
   if(type==Call_iGator)
      handle=iGator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,
                    lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- заполним структуру значениями параметров индикатора
      MqlParam pars[8];
      //--- периоды и смещения линий Аллигатора
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
      //--- тип сглаживания
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
      //--- тип цены
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
      //--- создадим хэндл
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_GATOR,8,pars);
     }
//--- если не удалось создать хэндл
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iGator для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- работа индикатора завершается досрочно
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Gator Oscillator
   short_name=StringFormat("iGator(%s/%s, %d, %d ,%d, %d, %d, %d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- нормальное выполнение инициализации индикатора   
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- количество копируемых значений из индикатора iGator
   int values_to_copy;
//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iGator
//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- если массив GatorUpBuffer больше, чем значений в индикаторе iGator на паре symbol/period, то копируем не все 
      //--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())
      //--- для расчета добавилось не более одного бара
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- заполняем массивы значениями из индикатора Gator Oscillator
//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
   if(!FillArraysFromBuffers(GatorUpBuffer,GatorUpColors,GatorDownBuffer,GatorDownColors,
      shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- сформируем сообщение
   string comm=StringFormat("%s ==>  Обновлено значений в индикаторе %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- выведем на график служебное сообщение
   Comment(comm);
//--- запомним количество значений в индикаторе Gator Oscillator
   bars_calculated=calculated;
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iGator               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &ups_buffer[],         // индикаторный буфер для верхней гистограммы
                           double &up_color_buffer[],    // индикаторный буфер для индексов цен верхней гистограммы
                           double &downs_buffer[],       // индикаторный буфер для нижней гистограммы
                           double &downs_color_buffer[], // индикаторный буфер для индексов цен нижней гистограммы
                           int u_shift,                  // смещение для верхней и нижней гистограмм
                           int ind_handle,               // хэндл индикатора iGator
                           int amount                    // количество копируемых значений
                           )
  {
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- заполняем часть массива GatorUpBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-u_shift,amount,ups_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива GatorUpColors значениями из индикаторного буфера под индексом 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-u_shift,amount,up_color_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива GatorDownBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-u_shift,amount,downs_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива GatorDownColors значениями из индикаторного буфера под индексом 3
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-u_shift,amount,downs_color_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- все получилось
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
   Comment("");
  }