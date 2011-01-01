//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iGator.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"

#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iGator."

#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"

#property description "задаются параметрами symbol и period."

#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."

#property description "Все остальные параметры как в стандартном Gator Oscillator."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 2

//--- построение GatorUp

#property indicator_label1 "GatorUp"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrGreen, clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- построение GatorDown

#property indicator_label2 "GatorDown"

#property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color2 clrGreen, clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перечисление способов создания хэндла |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iGator, // использовать iGator

Call_IndicatorCreate // использовать IndicatorCreate

};

//--- входные параметры

input Creation type=Call_iGator; // тип функции

input string symbol=" "; // символ

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм

input int jaw_period=13; // период для линии Челюстей

input int jaw_shift=8; // смещение линии Челюстей

input int teeth_period=8; // период для линии Зубов

input int teeth_shift=5; // смещение линии Челюстей

input int lips_period=5; // период для линии Губ

input int lips_shift=3; // смещение линии Губ

input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // метод усреднения линий Аллигатора

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// тип цены, от которой строится Аллигатор

//--- индикаторные буферы

double GatorUpBuffer[];

double GatorUpColors[];

double GatorDownBuffer[];

double GatorDownColors[];

//--- переменная для хранения хэндла индикатора iGator

int handle;

//--- переменная для хранения

string name=symbol;

//--- имя индикатора на графике

string short_name;

//--- значения смещений для верхней и нижней гистограммы

int shift;

//--- будем хранить количество значений в индикаторе Gator Oscillator

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- привязка массивов к индикаторным буферам

SetIndexBuffer(0,GatorUpBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,GatorUpColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer(2,GatorDownBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,GatorDownColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

/*

Все указанные в параметрах смещения относятся к индикатору Alligator, по которому строится Gator Oscillator!

Поэтому указанные смещения не производят смещение самого индикатора Gator, а смещают линии Аллигатора,

по значениям которого строятся значения индикатора Gator Oscillator!

*/

//--- вычислим смещение для верхней и нижней гистограмм, которая является разницей между линией Челюстей и линией Зубов

shift=MathMin(jaw_shift,teeth_shift);

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);

//--- несмотря на то, что в индикаторе две гистограммы, используется одинаковое смещение - такова реализация индикатора iGator

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,shift);



//--- определимся с символом, на котором строится индикатор

name=symbol;

//--- удалим пробелы слева и справа

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- если после этого длина строки name нулевая

if(StringLen(name)==0)

{

//--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор

name=_Symbol;

}

//--- создадим хэндл индикатора

if(type==Call_iGator)

handle=iGator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,

lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);

else

{

//--- заполним структуру значениями параметров индикатора

MqlParam pars[8];

//--- периоды и смещения линий Аллигатора

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=jaw_period;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=jaw_shift;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=teeth_period;

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=teeth_shift;

pars[4].type=TYPE_INT;

pars[4].integer_value=lips_period;

pars[5].type=TYPE_INT;

pars[5].integer_value=lips_shift;

//--- тип сглаживания

pars[6].type=TYPE_INT;

pars[6].integer_value=MA_method;

//--- тип цены

pars[7].type=TYPE_INT;

pars[7].integer_value=applied_price;

//--- создадим хэндл

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_GATOR,8,pars);

}

//--- если не удалось создать хэндл

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки

PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iGator для пары %s/%s, код ошибки %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- работа индикатора завершается досрочно

return(INIT_FAILED);

}

//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Gator Oscillator

short_name=StringFormat("iGator(%s/%s, %d, %d ,%d, %d, %d, %d)",name,EnumToString(period),

jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- нормальное выполнение инициализации индикатора

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- количество копируемых значений из индикатора iGator

int values_to_copy;

//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iGator

//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- если массив GatorUpBuffer больше, чем значений в индикаторе iGator на паре symbol/period, то копируем не все

//--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())

//--- для расчета добавилось не более одного бара

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- заполняем массивы значениями из индикатора Gator Oscillator

//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу

if(!FillArraysFromBuffers(GatorUpBuffer,GatorUpColors,GatorDownBuffer,GatorDownColors,

shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- сформируем сообщение

string comm=StringFormat("%s ==> Обновлено значений в индикаторе %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- выведем на график служебное сообщение

Comment(comm);

//--- запомним количество значений в индикаторе Gator Oscillator

bars_calculated=calculated;

//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iGator |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &ups_buffer[], // индикаторный буфер для верхней гистограммы

double &up_color_buffer[], // индикаторный буфер для индексов цен верхней гистограммы

double &downs_buffer[], // индикаторный буфер для нижней гистограммы

double &downs_color_buffer[], // индикаторный буфер для индексов цен нижней гистограммы

int u_shift, // смещение для верхней и нижней гистограмм

int ind_handle, // хэндл индикатора iGator

int amount // количество копируемых значений

)

{

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- заполняем часть массива GatorUpBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-u_shift,amount,ups_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива GatorUpColors значениями из индикаторного буфера под индексом 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,-u_shift,amount,up_color_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива GatorDownBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-u_shift,amount,downs_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива GatorDownColors значениями из индикаторного буфера под индексом 3

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-u_shift,amount,downs_color_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iGator, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}

//--- все получилось

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- почистим график при удалении индикатора

Comment("");

}