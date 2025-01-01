- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
Преобразует код символа (unicode) в односимвольную строку и возвращает полученную строку.
string ShortToString(
Параметры
symbol_code
[in] Код символа. Вместо кода символа можно использовать литеральную строку, содержащую символ, либо литеральную строку с двухбайтовым шестнадцатиричным кодом, соответствующему символу из таблицы Unicode.
Возвращаемое значение
Строка.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
