- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа long (целое).
|
long StringToInteger(
Параметры
value
[in] Строка, содержащая число.
Возвращаемое значение
Значение типа long.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
IntegerToString, Вещественные типы (double, float), Приведение типов