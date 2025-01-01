ДокументацияРазделы
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа long (целое).

long  StringToInteger(
   string  value      // строка
   );

Параметры

value

[in]  Строка, содержащая число.

Возвращаемое значение

Значение типа long.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- string to convert
   string str = "12345.54321";
//--- конвертируем входную строку в виде числа в переменную типа long
   long converted=StringToInteger(str);
//--- выведем в журнал полученное число с отсечённой дробной частью
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
   результат:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

