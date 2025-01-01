- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
Преобразование значения перечисления любого типа в текстовое представление.
string EnumToString(
Параметры
value
[in] Значение перечисления любого типа.
Возвращаемое значение
Строка, содержащая текстовое представление значения. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция может установить в переменной _LastError следующие значения ошибок:
- ERR_INTERNAL_ERROR – ошибка среды выполнения
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – недостаточно памяти для завершения операции
- ERR_INVALID_PARAMETER – невозможно разрешить имя значения перечисления
Пример:
enum interval // перечисление именованных констант
