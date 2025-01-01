enum interval // перечисление именованных констант

{

month=1, // интервал в один месяц

two_months, // два месяца

quarter, // три месяца - квартал

halfyear=6, // полугодие

year=12, // год - 12 месяцев

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- установим временной интервал равным месяцу

interval period=month;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- установим временной интервал равным кварталу (три месяца)

period=quarter;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- установим временной интервал равным году (12 месяцев)

period=year;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- проверим как выводится тип ордера

ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



//--- проверим как выводится неверное значение

type=WRONG_VALUE;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



// Результат выполнения:

// month=1

// quarter=3

// year=12

// ORDER_TYPE_BUY=0

// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1

}