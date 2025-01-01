ДокументацияРазделы
Преобразование значения перечисления любого типа в текстовое представление.

string  EnumToString(
   any_enum  value      // значение из перечисления любого типа
   );

Параметры

value

[in]  Значение перечисления любого типа.

Возвращаемое значение

Строка, содержащая текстовое представление значения. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция может установить в переменной _LastError следующие значения ошибок:

  • ERR_INTERNAL_ERROR – ошибка среды выполнения
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – недостаточно памяти для завершения операции
  • ERR_INVALID_PARAMETER – невозможно разрешить имя значения перечисления

Пример:

enum interval  // перечисление именованных констант
  {
   month=1,     // интервал в один месяц
   two_months,  // два месяца
   quarter,     // три месяца - квартал
   halfyear=6,  // полугодие
   year=12,     // год - 12 месяцев
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- установим временной интервал равным месяцу
   interval period=month;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- установим временной интервал равным кварталу (три месяца)
   period=quarter;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- установим временной интервал равным году (12 месяцев) 
   period=year;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- проверим как выводится тип ордера
   ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
//--- проверим как выводится неверное значение
   type=WRONG_VALUE;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
// Результат выполнения:
// month=1
// quarter=3
// year=12
// ORDER_TYPE_BUY=0
// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1
  }

