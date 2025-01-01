//--- input parameters

input int InpPeriod = 10; // Период расчёта скользящей средней

input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // Метод расчёта скользящей средней

input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // Цена расчёта скользящей средней



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- если для периода скользящей средней задано значение меньше 1, то использоваться будет значение по умолчанию (10)

int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);

//--- создаём хэндл индикатора Moving Average

int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Не удалось создать хэндл индикатора Moving Average. Ошибка ",GetLastError());

return;

}

//--- получаем текущую цену Bid

double bid=0;

ResetLastError();

if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))

{

Print("Не удалось получить цену Bid. Ошибка ",GetLastError());

return;

}

//--- получаем значение скользящей средней на текущем баре

double array[1];

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);

if(copied!=1)

{

Print("Не удалось получить данные Moving Average. Ошибка ",GetLastError());

return;

}

//--- получаем наибольшую цену из двух (цена Bid и значение Moving Average) и выводим результирующшие данные в журнал

double max_price=MathMax(bid,array[0]);

PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, наибольшая цена из двух: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);

PrintFormat("Цена Bid %s скользящей средней",(bid>array[0] ? "выше" : bid<array[0] ? "ниже" : "равна значению"));

}