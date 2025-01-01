- MathAbs
MathMax
Функция возвращает максимальное из двух числовых значений.
double MathMax(
Параметры
value1
[in] Первое числовое значение.
value2
[in] Второе числовое значение.
Возвращаемое значение
Большее из двух чисел.
Примечание
Вместо функции MathMax() можно использовать функцию fmax(). Функции fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() могут работать с целыми типами без преобразования к типу double.
Если в функцию передаются параметры разных типов, то параметр младшего типа автоматически приводится к старшему типу. Тип возвращаемого значения соответствует старшему типу.
Если передаются данные одного типа, то никакого преобразования не производится.
Пример:
//--- input parameters