CustomSymbolCreate

Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе.

bool CustomSymbolCreate(

const string symbol_name,

const string symbol_path="",

const string symbol_origin=NULL

);

Параметры

symbol_name

[in] Имя пользовательского символа. Не должно содержать групп или подгрупп, в котором символ находится.

symbol_path=""

[in] Имя группы, в которой создается символ.

symbol_origin=NULL

[in] Имя символа, из которого будут скопированы свойства создаваемого пользовательского символа. После создания пользовательского символа можно изменить любое свойство на нужное значение соответствующими функциями.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Все пользовательские символы создаются в специальном разделе Custom. Если имя группы не задано (параметр symbol_path в функции CustomSymbolCreate содержит пустую строку или NULL), то пользовательский символ будет создан в корне раздела Custom. Здесь можно провести аналогию с файловой системой, где группы-подгруппы могут рассматриваться как папки-подпапки

Имя символа и название группы задается только латинскими буквами без знаков препинания, пробелов и спецсимволов (допускаются ".", "_", "&" и "#"). Не рекомендуется использовать в названии символы <, >, :, ", /, |, ?, *.

Имя пользовательского символа должно быть уникальным независимо от названия группы, в котором он создается. Если символ с таким именем уже существует, то функция CustomSymbolCreate() вернёт false, а последующий вызов GetLastError() выдаст код ошибки 5300 (ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL) или 5304 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST).

Длина имени символа не должна превышать 31 знака, в противном случае CustomSymbolCreate() вернёт false и будет взведена ошибка 5302 – ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG.

Параметр symbol_path допускается задавать двумя способами:

только имя группы без имени пользовательского символа, например – "CFD\\Metals". Лучше всего использовать именно этот вариант, чтобы избегать ошибок.

либо имя <группы> + разделитель групп "\\"+<имя пользовательского символа>, например – "CFD\\Metals\\Platinum". В этом случае имя группы должно оканчиваться точным именем пользовательского символа. В случае несовпадения пользовательский символ все равно будет создан, но не в той группе, которая задумывалась. Например, если symbol_path ="CFD\\Metals\\ P latinum" и symbol_name =" p latinum" (ошибка в регистре), то будет создан пользовательский символ с именем "platinum" в группе "Custom\CFD\Metals\Platinum". При этом функция SymbolInfoGetString("platinum",SYMBOL_PATH) вернёт значение "Custom\CFD\Metals\Platinum\platinum".

Необходимо иметь в виду, что свойство SYMBOL_PATH возвращает путь вместе с именем символа на конце. Поэтому нельзя просто так копировать его без изменений, если необходимо создать пользовательский символ в точно такой же группе. В этом случае необходимо отрезать имя символа, чтобы не получить результат, описанный выше.

Если в качестве параметра symbol_origin задан несуществующий символ, то пользовательский символ будет создан пустым, как если бы параметр symbol_origin не был указан. При этом будет взведена ошибка 4301 – ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL.

Длина параметра symbol_path не должна превышать 127 знаков с учетом "Custom\\", разделителей групп "\\" и имени символа, если оно указано в конце.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolCreate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- если пользовательский символ создать не удалось - сообщим об этом в журнале

if(!CustomSymbolCreate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN))

{

Print("CustomSymbolCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- проверим существование созданного символа и получим группу, в которой он создан

bool custom= false;

bool exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAME, custom);

string path = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_PATH);



//--- распечатаем в журнале результат создания символа и название группы - заданное и получаемое из свойств символа

PrintFormat("Custom symbol '%s' created

"+

"Symbol '%s' is exist: %s

"+

"Symbol '%s' is custom: %s

"+

"Path specified in the settings: '%s'

"+

"Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: '%s'",

CUSTOM_SYMBOL_NAME,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)custom,

CUSTOM_SYMBOL_PATH,

path);



//--- подождем две секунды и удалим созданный символ с сообщением о результате в журнал

Sleep(2000);

ResetLastError();

bool deleted = CustomSymbolDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME);

Print(deleted ? StringFormat("Custom symbol '%s' removed", CUSTOM_SYMBOL_NAME) : StringFormat("CustomSymbolDelete() failed. Error ",GetLastError()));

/*

результат:

Custom symbol 'EURUSD.C' created

Symbol 'EURUSD.C' is exist: true

Symbol 'EURUSD.C' is custom: true

Path specified in the settings: 'Forex'

Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: 'Custom\Forex\EURUSD.C'

Custom symbol 'EURUSD.C' removed

*/

}

Смотри также

SymbolName, SymbolSelect, CustomSymbolDelete