Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5.

shutdown()

Возвращаемое значение

Нет.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# выведем информацию о состоянии подключения, названии сервера и торговом счете
print(mt5.terminal_info())
# выведем информацию о версии MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

