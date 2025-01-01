|
void OnStart()
{
//--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoInteger()
printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
//--- сообщим о возможности совершения торговых операций
if(thisAccountTradeAllowed)
Print("Торговля для данного счета разрешена");
else
Print("Торговля для данного счета запрещена!");
//--- выясним - можно ли торговать на данном счету экспертами
if(EATradeAllowed)
Print("Торговля советниками для данного счета разрешена");
else
Print("Торговля советниками для данного счета запрещена!");
//--- выясним тип счета
switch(tradeMode)
{
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
Print("Это демо счет");
break;
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
Print("Это конкурсный счет");
break;
default:Print("Это реальный счет!");
}
//--- выясним режим задания уровня StopOut
switch(stopOutMode)
{
case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
Print("Уровень StopOut задается в процентах");
break;
default:Print("Уровень StopOut задается в денежном выражении");
}
}