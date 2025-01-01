ДокументацияРазделы
Возвращает значение соответствующего свойства счета.

long  AccountInfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Значение может быть одним из значений ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа long.

Примечание

Свойство должно быть одного из типов bool, int или long.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoInteger()
   printf("ACCOUNT_LOGIN =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
   printf("ACCOUNT_LEVERAGE =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
   bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
   bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
 
//--- сообщим о возможности совершения торговых операций
   if(thisAccountTradeAllowed)
      Print("Торговля для данного счета разрешена");
   else
      Print("Торговля для данного счета запрещена!");
 
//--- выясним - можно ли торговать на данном счету экспертами
   if(EATradeAllowed)
      Print("Торговля советниками для данного счета разрешена");
   else
      Print("Торговля советниками для данного счета запрещена!");
 
//--- выясним тип счета
   switch(tradeMode)
     {
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
         Print("Это демо счет");
         break;
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
         Print("Это конкурсный счет");
         break;
      default:Print("Это реальный счет!");
     }
 
//--- выясним режим задания уровня StopOut
   switch(stopOutMode)
     {
      case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
         Print("Уровень StopOut задается в процентах");
         break;
      default:Print("Уровень StopOut задается в денежном выражении");
     }
  }

