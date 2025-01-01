|
#property description "Советник демонстрирует создание серии скриншотов текущего графика"
#property description "с помощью функции ChartScreenShot(). Имя файла для удобства также"
#property description "выводится на график. Высота и ширина рисунков задается макросами."
#define WIDTH 800 // ширина рисунка для вызова ChartScreenShot()
#define HEIGHT 600 // высота рисунка для вызова ChartScreenShot()
//--- input parameters
input int pictures=5; // количество рисунков в серии
int mode=-1; // -1 означает смещение к правому краю графика, 1 - к левому
int bars_shift=300;// количество баров при прокрутке графика функцией ChartNavigate()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- отключим автопрокрутку графика
ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- установим отступ правого края графика
ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);
//--- установим отображение графика в виде свечей
ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//---
Print("Подготовка советника к работе завершена");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- вывод имени функции, времени вызова и идентификатора события
Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);
//--- обработка события CHARTEVENT_CLICK ("Нажатие кнопки мышки на графике")
if(id==CHARTEVENT_CLICK)
{
//--- начальное смещение от края графика
int pos=0;
//--- режим работы с левым краем графика
if(mode>0)
{
//--- прокрутим график к левому краю
ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);
for(int i=0;i<pictures;i++)
{
//--- подготовим подпись на графике и имя для файла
string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";
//--- вывод имени на график в виде комментария
Comment(name);
//--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\
if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))
Print("Сохранили скриншот ",name);
//---
pos+=bars_shift;
//--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика
Sleep(3000);
//--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо
ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);
}
//--- смена режима на противоположный
mode*=-1;
}
else // режим работы с правым краем графика
{
//--- прокрутим график к правому краю
ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
for(int i=0;i<pictures;i++)
{
//--- подготовим подпись на графике и имя для файла
string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";
//--- вывод имени на график в виде комментария
Comment(name);
//--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\
if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))
Print("Сохранили скриншот ",name);
//---
pos+=bars_shift;
//--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика
Sleep(3000);
//--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо
ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);
}
//--- смена режима на противоположный
mode*=-1;
}
} // конец обработки события CHARTEVENT_CLICK
//--- конец обработчика OnChartEvent()
}