Функция обеспечивает скриншот указанного графика в его текущем состоянии в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения.

bool  ChartScreenShot(
   long             chart_id,                   // идентификатор графика
   string           filename,                   // имя файла
   int              width,                      // ширина
   int              height,                     // высота
   ENUM_ALIGN_MODE  align_mode=ALIGN_RIGHT      // тип выравнивания
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

filename

[in]  Имя файла скриншота. Не может превышать 63 символов. Скриншот помещается в директорию \Files.

width

[in]  Ширина скриншота в пикселях

height

[in]  Высота скриншота в пикселях

align_mode=ALIGN_RIGHT

[in]  Режим вывода узкого скриншота. Значение перечисления ENUM_ALIGN_MODE. ALIGN_RIGHT означает выравнивание по правой границе (вывод с конца). ALIGN_LEFT задает выравнивание по левой границе.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Если необходимо снять скриншот графика с определенной позиции, то необходимо сначала позиционировать график при помощи функции ChartNavigate(). Если горизонтальный размер скриншота меньше, чем окно графика, то выводится либо правая часть окна графика, либо левая часть, в зависимости от значения параметра align_mode.

Пример:

#property description "Советник демонстрирует создание серии скриншотов текущего графика"
#property description "с помощью функции ChartScreenShot(). Имя файла для удобства также"
#property description "выводится на график. Высота и ширина рисунков задается макросами."
 
#define        WIDTH  800     // ширина рисунка для вызова  ChartScreenShot()
#define        HEIGHT 600     // высота рисунка для вызова  ChartScreenShot()
 
//--- input parameters
input int      pictures=5;    // количество рисунков в серии
int            mode=-1;       // -1 означает смещение к правому краю графика, 1 - к левому
int            bars_shift=300;// количество баров при прокрутке графика функцией ChartNavigate()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- отключим автопрокрутку графика
   ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- установим отступ правого края графика
   ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);
//--- установим отображение графика в виде свечей
   ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//---
   Print("Подготовка советника к работе завершена");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- вывод имени функции, времени вызова и идентификатора события
   Print(__FUNCTION__,TimeCurrent(),"   id=",id,"   mode=",mode);
//--- обработка события CHARTEVENT_CLICK ("Нажатие кнопки мышки на графике")
   if(id==CHARTEVENT_CLICK)
     {
      //--- начальное смещение от края графика
      int pos=0;
      //--- режим работы с левым краем графика
      if(mode>0)
        {
         //--- прокрутим график к левому краю
         ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);
         for(int i=0;i<pictures;i++)
           {
            //--- подготовим подпись на графике и имя для файла
            string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";
            //--- вывод имени на график в виде комментария
            Comment(name);
            //--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\
            if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))
               Print("Сохранили скриншот ",name);
            //---
            pos+=bars_shift;
            //--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика
            Sleep(3000);
            //--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо
            ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);
           }
         //--- смена режима на противоположный
         mode*=-1;
        }
      else // режим работы с правым краем графика
        {
         //--- прокрутим график к правому краю
         ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
         for(int i=0;i<pictures;i++)
           {
            //--- подготовим подпись на графике и имя для файла
            string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";
            //--- вывод имени на график в виде комментария
            Comment(name);
            //--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\
            if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))
               Print("Сохранили скриншот ",name);
            //---
            pos+=bars_shift;
            //--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика
            Sleep(3000);
            //--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо
            ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);
           }
         //--- смена режима на противоположный
         mode*=-1;
        }
     }  // конец обработки события CHARTEVENT_CLICK
//--- конец обработчика OnChartEvent()   
  }

