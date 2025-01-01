#property description "Советник демонстрирует создание серии скриншотов текущего графика"

#property description "с помощью функции ChartScreenShot(). Имя файла для удобства также"

#property description "выводится на график. Высота и ширина рисунков задается макросами."



#define WIDTH 800 // ширина рисунка для вызова ChartScreenShot()

#define HEIGHT 600 // высота рисунка для вызова ChartScreenShot()



//--- input parameters

input int pictures=5; // количество рисунков в серии

int mode=-1; // -1 означает смещение к правому краю графика, 1 - к левому

int bars_shift=300;// количество баров при прокрутке графика функцией ChartNavigate()

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- отключим автопрокрутку графика

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- установим отступ правого края графика

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- установим отображение графика в виде свечей

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("Подготовка советника к работе завершена");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- вывод имени функции, времени вызова и идентификатора события

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- обработка события CHARTEVENT_CLICK ("Нажатие кнопки мышки на графике")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- начальное смещение от края графика

int pos=0;

//--- режим работы с левым краем графика

if(mode>0)

{

//--- прокрутим график к левому краю

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- подготовим подпись на графике и имя для файла

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- вывод имени на график в виде комментария

Comment(name);

//--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Сохранили скриншот ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика

Sleep(3000);

//--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- смена режима на противоположный

mode*=-1;

}

else // режим работы с правым краем графика

{

//--- прокрутим график к правому краю

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- подготовим подпись на графике и имя для файла

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- вывод имени на график в виде комментария

Comment(name);

//--- сохраним скриншот графика в папку каталог_терминала\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Сохранили скриншот ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- дадим пользователю время чтобы посмотреть на новый участок графика

Sleep(3000);

//--- прокрутим график от текущей позиции на bars_shift вправо

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- смена режима на противоположный

mode*=-1;

}

} // конец обработки события CHARTEVENT_CLICK

//--- конец обработчика OnChartEvent()

}