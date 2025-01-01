- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelect
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени.
|
bool HistorySelect(
Параметры
from_date
[in] Начальная дата запроса.
to_date
[in] Конечная дата запроса.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Функция HistorySelect() создает в mql5-программе список ордеров и список сделок для дальнейшего обращения к элементам списка посредством соответствующих функций. Размер списка сделок можно узнать с помощью функции HistoryDealsTotal(), размер списка ордеров в истории можно получить с HistoryOrdersTotal(). Перебор элементов списка ордеров лучше всего проводить функцией HistoryOrderGetTicket(), для элементов списка сделок соответственно подходит функция HistoryDealGetTicket().
После применения функции HistoryOrderSelect() список ордеров в истории, доступных mql5-программе, сбрасывается и заполняется заново найденным ордером, если поиск ордера по тикету завершился успешно. То же самое относится к списку сделок, доступных mql5-программе – он сбрасывается функцией HistoryDealSelect() и заполняется заново в случае успешного получения сделки по номеру тикета.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также