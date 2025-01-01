ДокументацияРазделы
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени.

bool  HistorySelect(
   datetime  from_date,     // с даты
   datetime  to_date        // по дату
   );

Параметры

from_date

[in]  Начальная дата запроса.

to_date

[in]  Конечная дата запроса.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Функция HistorySelect() создает в mql5-программе список ордеров и список сделок для дальнейшего обращения к элементам списка посредством соответствующих функций. Размер списка сделок можно узнать с помощью функции HistoryDealsTotal(), размер списка ордеров в истории можно получить с HistoryOrdersTotal(). Перебор элементов списка ордеров лучше всего проводить функцией HistoryOrderGetTicket(), для элементов списка сделок соответственно подходит функция HistoryDealGetTicket().

После применения функции HistoryOrderSelect() список ордеров в истории, доступных mql5-программе, сбрасывается и заполняется заново найденным ордером, если поиск ордера по тикету завершился успешно. То же самое относится к списку сделок, доступных mql5-программе – он сбрасывается функцией HistoryDealSelect() и заполняется заново в случае успешного получения сделки по номеру тикета.

Пример:

void OnStart()
  {
   color BuyColor =clrBlue;
   color SellColor=clrRed;
//--- request trade history
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
//--- create objects
   string   name;
   uint     total=HistoryDealsTotal();
   ulong    ticket=0;
   double   price;
   double   profit;
   datetime time;
   string   symbol;
   long     type;
   long     entry;
//--- for all deals
   for(uint i=0;i<total;i++)
     {
      //--- try to get deals ticket
      if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)
        {
         //--- get deals properties
         price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);
         time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
         symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);
         type  =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);
         entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);
         profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
         //--- only for current symbol
         if(price && time && symbol==Symbol())
           {
            //--- create price object
            name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);
            if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);
            else      ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);
            //--- set object properties
            ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);
            ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);
            ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);
            if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));
           }
        }
     }
//--- apply on chart
   ChartRedraw();
  }

Смотри также

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()