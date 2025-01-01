ДокументацияРазделы
CLSetKernelArgMem

Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // хендл на кернел OpenCL программы
   uint  arg_index,        // номер аргумента OpenCL функции
   int   cl_mem_handle     // хендл буфера OpenCL
   );

Параметры

kernel

[in]  Хендл на кернел программы OpenCL.

arg_index

[in]  Номер аргумента функции, нумерация начинается с нуля.

cl_mem_handle

[in]  Хендл на буфер OpenCL.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешном выполнении, в противном случае false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().