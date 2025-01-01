Справочник MQL5Работа с OpenCLCLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL.
bool CLSetKernelArgMem(
Параметры
kernel
[in] Хендл на кернел программы OpenCL.
arg_index
[in] Номер аргумента функции, нумерация начинается с нуля.
cl_mem_handle
[in] Хендл на буфер OpenCL.
Возвращаемое значение
Возвращает true при успешном выполнении, в противном случае false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().