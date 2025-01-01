ДокументацияРазделы
Выполняет откат транзакций.

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
   );

Параметры

database

[in]  Хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen().

Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    –  критическая ошибка исполняющей системы;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  параметр sql содержит пустую строку;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           –  недостаточно памяти;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – внутренняя ошибка базы данных;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – невалидный хендл базы данных;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  ошибка выполнения запроса.

Примечание

Вызов DatabaseTransactionRollback() отменяет все транзакции, которые были выполнены после вызова функции DatabaseTransactionBegin(). Функция DatabaseTransactionRollback() необходима для отката изменений в базе данных, если в процессе выполнения транзакции возникли ошибки.

