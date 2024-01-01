ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Сетевые функцииSocketIsConnected 

SocketIsConnected

Проверяет, подключен ли сокет в текущий момент времени.

bool  SocketIsConnected(
   const int  socket      // хэндл сокета
   );

Параметры

socket

[in]  Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate(). При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

Возвращаемое значение

Возвращает true, если сокет подключен, иначе false.

Примечание

С помощью функции SocketIsConnected() можно проверить подключение сокета в данный момент времени.

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            SocketIsConnected.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
#property description "Add Address to the list of allowed ones in the terminal settings to let the example work"
#property script_show_inputs
 
input string Address    ="www.mql5.com";
input int    Port       =80;
input bool   CloseSocket=true;
bool         ExtTLS     =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- создаём сокет и получаем его хэндл
   int socket=SocketCreate();
//--- проверим хэндл
   if(socket!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- если всё в порядке, подключаемся
      if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
        {
         PrintFormat("Established connection to %s:%d",Address,Port);
 
         string   subject,issuer,serial,thumbprint;
         datetime expiration;
         //--- если соединение защищено сертификатом, выведем его данные
         if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
           {
            Print("TLS certificate:");
            Print("   Owner:      ",subject);
            Print("   Issuer:     ",issuer);
            Print("   Number:     ",serial);
            Print("   Print:      ",thumbprint);
            Print("   Expiration: ",expiration);
            ExtTLS=true;
           }
         //--- отправим на сервер запрос GET
         if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
           {
            Print("GET request sent");
            //--- прочитаем ответ
            if(!HTTPRecv(socket,1000))
               Print("Failed to get a response, error ",GetLastError());
           }
         else
            Print("Failed to send GET request, error ",GetLastError());
        }
      else
        {
         PrintFormat("Connection to %s:%d failed, error %d",Address,Port,GetLastError());
        }
      //--- при установленном флаге закроем сокет после использования
      if(CloseSocket)
         SocketClose(socket);
     }
   else
      Print("Failed to create a socket, error ",GetLastError());
 
//--- проверим подключение к серверу
   bool connected=SocketIsConnected(socket);
//--- если подключение отсутствует - завершаем работу
   if(!connected)
     {
      Print("No connection to server");
     }
//--- если есть подключение к серверу
   else
     {
      Print("Connection to the server is available\nThe connection needs to be closed. Closing");
      //--- закроем сокет и проверим ещё раз состояние подключения
      SocketClose(socket);
      connected=SocketIsConnected(socket);
     }
 
//--- распечатаем в журнале текущее состояние подключения к серверу
   Print("Currently connected: ",(connected ? "opened" : "closed"));
   /*
   результат при CloseSocket = true:
   No connection to server
   Currently connectedclosed
 
   результат при CloseSocket = false:
   Connection to the server is available
   The connection needs to be closedClosing
   Currently connectedclosed
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправка команды на сервер                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
  {
//--- конвертируем строку в массив символов, терминирующий ноль отбрасываем
   char req[];
   int  len=StringToCharArray(request,req)-1;
 
   if(len<0)
      return(false);
//--- если используется защищенное TLS-соединение через порт 443
   if(ExtTLS)
      return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- если используется обычное TCP-соединение
   return(SocketSend(socket,req,len)==len);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Чтение ответа сервера                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout_ms)
  {
   char   rsp[];
   string result;
   ulong  timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;
//--- читаем данные из сокета, пока они есть, но не дольше timeout
   do
     {
      uint len=SocketIsReadable(socket);
 
      if(len)
        {
         int rsp_len;
         //--- разные команды чтения в зависимости от того, защищенное соединение или нет
         if(ExtTLS)
            rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
         else
            rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout_ms);
         //--- разберем ответ
         if(rsp_len>0)
           {
            result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
            //--- распечатаем только заголовок ответа
            int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
 
            if(header_end>0)
              {
               Print("HTTP answer header received:");
               Print(StringSubstr(result,0,header_end));
               return(true);
              }
            //--- обновим время истечения таймаута чтения
            timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;
           }
        }
     }
   while(GetTickCount64()<timeout_check && !IsStopped());
 
   return(false);
  }

Смотри также

SocketConnect, SocketIsWritable, SocketCreate, SocketClose