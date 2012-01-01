|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм
input int InpFastEMAPeriod=12; // период быстрой средней
input int InpSlowEMAPeriod=26; // период медленной средней
input int InpSignalPeriod=9; // период усреднения разности
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // тип цены
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string InpFileName="MACD.csv"; // имя файла
input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // дата конца копирования данных
bool sign_buff[]; // массив сигналов (true - покупка, false - продажа)
datetime time_buff[]; // массив времени наступления сигналов
int sign_size=0; // размер массивов сигналов
double macd_buff[]; // массив значений индикатора
datetime date_buff[]; // массив дат индикатора
int macd_size=0; // размер массивов индикатора
//--- время окончания - текущее
date_finish=TimeCurrent();
//--- получим хэндл индикатора MACD
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- не удалось получить хэндл индикатора
PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения
//--- скопируем значения индикатора за определенный период
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- скопируем соответствующее время для значений индикатора
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- освободим память, занимаемую индикатором
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- получим размер буфера
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- проанализируем данные и сохраним сигналы индикатора в массивы
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- сигнал на покупку
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- сигнал на продажу
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- сначала запишем количество сигналов
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- запишем время сигналов и их значения в файл
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- закрываем файл
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
}