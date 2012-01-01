//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWrite.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- параметры для получения данных из терминала

input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм

input int InpFastEMAPeriod=12; // период быстрой средней

input int InpSlowEMAPeriod=26; // период медленной средней

input int InpSignalPeriod=9; // период усреднения разности

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // тип цены

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных

//--- параметры для записи данных в файл

input string InpFileName="MACD.csv"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // дата конца копирования данных

bool sign_buff[]; // массив сигналов (true - покупка, false - продажа)

datetime time_buff[]; // массив времени наступления сигналов

int sign_size=0; // размер массивов сигналов

double macd_buff[]; // массив значений индикатора

datetime date_buff[]; // массив дат индикатора

int macd_size=0; // размер массивов индикатора

//--- время окончания - текущее

date_finish=TimeCurrent();

//--- получим хэндл индикатора MACD

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- не удалось получить хэндл индикатора

PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения

//--- скопируем значения индикатора за определенный период

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- скопируем соответствующее время для значений индикатора

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- освободим память, занимаемую индикатором

IndicatorRelease(macd_handle);

//--- получим размер буфера

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- проанализируем данные и сохраним сигналы индикатора в массивы

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- сигнал на покупку

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- сигнал на продажу

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- сначала запишем количество сигналов

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- запишем время сигналов и их значения в файл

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}