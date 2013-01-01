|
#property description "Индикатор отображает свечи со старшего таймфрейма на текущем."
//--- настройки индикатора
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots 8
//---- plot 1
#property indicator_label1 "BearBody"
#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2 "BearBodyEnd"
#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3 "BearShadow"
#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4 "BearShadowEnd"
#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5 "BullBody"
#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6 "BullBodyEnd"
#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7 "BullShadow"
#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8 "BullShadowEnd"
#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- предопределенная константа
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- входные параметры
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Таймфрейм для расчета индикатора
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Дата начала анализа
//--- индикаторные буферы для медвежьих свечей
double ExtBearBodyFirst[];
double ExtBearBodySecond[];
double ExtBearBodyEndFirst[];
double ExtBearBodyEndSecond[];
double ExtBearShadowFirst[];
double ExtBearShadowSecond[];
double ExtBearShadowEndFirst[];
double ExtBearShadowEndSecond[];
//--- индикаторные буферы для бычьих свечей
double ExtBullBodyFirst[];
double ExtBullBodySecond[];
double ExtBullBodyEndFirst[];
double ExtBullBodyEndSecond[];
double ExtBullShadowFirst[];
double ExtBullShadowSecond[];
double ExtBullShadowEndFirst[];
double ExtBullShadowEndSecond[];
//--- глобальные переменные
datetime ExtTimeBuff[]; // буфер для времени с высшего таймфрейма
int ExtSize=0; // размер буфера времени
int ExtCount=0; // индекс внутри буфера времени
int ExtStartPos=0; // начальная позиция для расчета индикатора
bool ExtStartFlag=true; // вспомогательный флаг для получения начальной позиции
datetime ExtCurrentTime[1]; // последнее время формирования бара со старшего таймфрейма
datetime ExtLastTime; // последнее время со старшего таймфрейма, для которого произведен расчет
bool ExtBearFlag=true; // флаг для определения порядка записи данных в медвежьи индикаторные буферы
bool ExtBullFlag=true; // флаг для определения порядка записи данных в бычьи индикаторные буферы
int ExtIndexMax=0; // индекс максимального элемента в массиве
int ExtIndexMin=0; // индекс минимального элемента в массиве
int ExtDirectionFlag=0; // направление движения цены у текущей свечи
//--- отступ между ценой открытия и закрытия свечи для правильной отрисовки
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрашивание основной части свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
int &index_max,int &index_min)
{
//--- найдем индексы максимального и минимального элементов в массивах
index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // максимум в High
index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // минимум в Low
//--- определим сколько баров с текущего таймфрейма будем закрашивать
int count=fill_index-start+1;
//--- если цена закрытия на первом баре больше цены закрытия на последнем - свеча медвежья
if(open[start]>close[last])
{
//--- если до этого свеча была бычьей, то очищаем значения бычьих индикаторных буферов
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- медвежья свеча
ExtDirectionFlag=-1;
//--- формируем свечку
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
//--- выход из функции
return;
}
//--- если цена закрытия на первом баре меньше цены закрытия на последнем - свеча бычья
if(open[start]<close[last])
{
//--- если до этого свеча была медвежьей, то очищаем значения медвежьих индикаторных буферов
if(ExtDirectionFlag!=1)
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
//--- бычья свеча
ExtDirectionFlag=1;
//--- формируем свечку
FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
//--- выход из функции
return;
}
//--- если попали в эту часть функции, то значит цена открытия на первом баре равняется
//--- цене закрытия на последнем баре; будем считать такую свечу медвежьей
//--- если до этого свеча была бычьей, то очищаем значения бычьих индикаторных буферов
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- медвежья свеча
ExtDirectionFlag=-1;
//--- если цены закрытия и цены открытия равны, то используем сдвиг для корректного отображения
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
else
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрашивание конца свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
const int index_max,const int index_min)
{
//--- если всего один бар, то не рисуем
if(last-start==0)
return;
//--- если цена закрытия на первом баре больше цены закрытия на последнем - свеча медвежья
if(open[start]>close[last])
{
//--- формируем конец свечи
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
//--- выход из функции
return;
}
//--- если цена закрытия на первом баре меньше цены закрытия на последнем - свеча бычья
if(open[start]<close[last])
{
//--- формируем конец свечи
FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
//--- выход из функции
return;
}
//--- если попали в эту часть функции, то значит цена открытия на первом баре равняется
//--- цене закрытия на последнем баре; будем считать такую свечу медвежьей
//--- формируем конец свечи
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
else
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- проверка периода индикатора
if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- отображение ценовых данных на переднем плане
ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- привязка индикаторных буферов
SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- зададим некоторые значения свойств для построения индикатора
for(int i=0;i<8;i++)
{
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // тип графического построения
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // стиль линии отрисовки
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // толщина линии отрисовки
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- если еще нет рассчитанных баров
if(prev_calculated==0)
{
//--- получим время появления баров со старшего таймфрейма
if(!GetTimeData())
return(0);
}
//--- установим прямое направление индексации
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- переменная начала для расчета баров
int start=prev_calculated;
//--- если бар формируется, то пересчитываем значение индикатора на нем
if(start!=0 && start==rates_total)
start--;
//--- цикл расчета значений индикатора
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- заполняем i-ые элементы индикаторных буферов пустыми значениями
FillIndicatorBuffers(i);
//--- проводим вычисление для баров начиная с даты InpDateStart
if(time[i]>=InpDateStart)
{
//--- в первый раз определим позицию с которой начнем отображать значения
if(ExtStartFlag)
{
//--- запомним номер начального бара
ExtStartPos=i;
//--- определим первую дату со старшего таймфрейма, которая больше time[i]
while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
if(ExtCount<ExtSize-1)
ExtCount++;
//--- изменим значение флага, чтобы больше не попадать в этот блок
ExtStartFlag=false;
}
//--- проверка, есть ли еще в массиве элементы
if(ExtCount<ExtSize)
{
//--- ждем, когда значение времени с текущего таймфрейма достигнет значения со старшего таймфрейма
if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
{
//--- рисуем главную часть свечи (без закрашивания между последним и предпоследним баром)
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- закрашиваем конец свечи (область между последним и предпоследним баром)
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- сдвигаем начальную позицию для рисования следующей свечи
ExtStartPos=i;
//--- увеличиваем счетчик массива
ExtCount++;
}
else
continue;
}
else
{
//--- сбрасываем значения ошибки
ResetLastError();
//--- получаем последнюю дату со старшего таймфрейма
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
{
Print("Ошибка копирования данных, код = ",GetLastError());
return(0);
}
//--- если новая дата больше, то значит заканчиваем формирование свечки
if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
{
//--- очистим область между последним и предпоследним баром в главных индикаторных буферах
ClearEndOfBodyMain(i-1);
//--- закрасим эту область с помощью вспомогательных индикаторных буферов
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- сдвигаем начальную позицию для рисования следующей свечи
ExtStartPos=i;
//--- сбросим флаг направления цены
ExtDirectionFlag=0;
//--- запомним новую последнюю дату
ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
}
else
{
//--- формируем свечку
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
}
}
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка введенного периода индикатора на корректность |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
{
//--- период индикатора должен быть больше таймфрейма, на котором он отображается
if(current_period>=high_period)
{
Print("Ошибка! Значение периода индикатора должно быть больше значения текущего таймфрейма!");
return(false);
}
//--- если период индикатора - одна неделя или месяц, то период корректен
if(high_period>32768)
return(true);
//--- приведем значения периодов к минутам
if(high_period>30)
high_period=(high_period-16384)*60;
if(current_period>30)
current_period=(current_period-16384)*60;
//--- период индикатора должен быть кратен таймфрейму, на котором он отображается
if(high_period%current_period!=0)
{
Print("Ошибка! Значение периода индикатора должно быть кратным значению текущего таймфрейма!");
return(false);
}
//--- период индикатора должен превышать значение таймфрейма, на котором он отображается в 3 или более раз
if(high_period/current_period<3)
{
Print("Ошибка! Значение периода индикатора должно превышать значение текущего таймфрейма в 3 или более раз!");
return(false);
}
//--- период индикатора корректен для текущего таймфрейма
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получение данных времени со старшего таймфрейма |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
{
//--- сброс значения ошибки
ResetLastError();
//--- скопируем все данные на текущее время
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
{
//--- получим код ошибки
int code=GetLastError();
//--- распечатаем текст ошибки
PrintFormat("Ошибка копирования данных! %s",code==4401
? "История еще подгружается!"
: "Код = "+IntegerToString(code));
//--- вернем false для повторной попытки загрузки данных
return(false);
}
//--- получим размер массива
ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- установим индекс цикла для массива равным нулю
ExtCount=0;
//--- установим позицию текущей свечи на данном таймфрейме равной нулю
ExtStartPos=0;
ExtStartFlag=true;
//--- запомним последнее значение времени со старшего таймфрейма
ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция формирует основную часть свечи. В зависимости от значения|
//| флага, функция определяет, какие данные в какие массивы должны |
//| записываться для корректного отображения. |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int start,const int count,const bool flag)
{
//--- проверяем значение флага
if(flag)
{
//--- формируем тело свечи
FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
//--- формируем тень свечи
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
}
else
{
//--- формируем тело свечи
FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
//--- формируем тень свечи
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция формирует конец свечи. В зависимости от значения флага, |
//| функция определяет, какие данные в какие массивы должны |
//| записываться для корректного отображения. |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int end,bool &flag)
{
//--- проверяем значение флага
if(flag)
{
//--- формируем конец тела свечи
FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
//--- формируем конец тени свечи
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
//--- меняем значение флага на противоположное
flag=false;
}
else
{
//--- формируем конец тела свечи
FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
//--- формируем конец тени свечи
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
//--- меняем значение флага на противоположное
flag=true;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Очистка конца свечи (область между последним и предпоследним |
//| баром) |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
{
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Очистка свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
double &shadow_snd[],const int start,const int count)
{
//--- проверка
if(count!=0)
{
//--- заполняем индикаторные буферы пустым значением
ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Формирование основной части свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int start,const int count)
{
//--- проверка
if(count!=0)
{
//--- заполняем индикаторные буферы значениями
ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Формирование конца свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int last)
{
//--- заполняем индикаторные буферы значениями
ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполнение i-ого элемента индикаторных буферов пустыми значениями|
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
{
//--- устанавливаем пустое значение в ячейку индикаторных буферов
ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}