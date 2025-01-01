|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- запрашиваем историю сделок и ордеров
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- в цикле по списку сделок в истории счёта
int total=HistoryDealsTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- получаем тикет очередной сделки (сделка автоматически выбирается для получения её свойств)
ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- получаем тип и направление сделки и выводим заголовок для списка вещественных свойств выбранной сделки
string type=DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE));
string entry=DealEntryDescription((ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY));
PrintFormat("String properties of an deal %s entry %s #%I64u:", type, entry, ticket);
//--- распечатываем под заголовком все вещественные свойства выбранной сделки
HistoryDealPropertiesStringPrint(ticket, 13);
}
/*
результат:
String properties of an deal Buy entry In #2785021084:
Symbol: EURUSD
Comment: Test PositionGetString
Extarnal ID:
String properties of an deal Buy entry Out #2497993663:
Symbol: EURUSD
Comment: [tp 1.08639]
Extarnal ID:
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал строковые свойства выбранной сделки |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryDealPropertiesStringPrint(const ulong ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
string value ="";
//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка
//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
header="Symbol:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- получаем и выводим в журнал символ сделки с заголовком установленной ширины
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- выводим в журнал комментарий к сделке
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_COMMENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- выводим в журнал идентификатор сделки во внешней торговой системе
header="Extarnal ID:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_EXTERNAL_ID, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа сделки |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
{
switch(type)
{
case DEAL_TYPE_BUY : return("Buy");
case DEAL_TYPE_SELL : return("Sell");
case DEAL_TYPE_BALANCE : return("Balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT : return("Credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE : return("Additional charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION : return("Correction");
case DEAL_TYPE_BONUS : return("Bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION : return("Additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return("Daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return("Monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return("Daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return("Monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST : return("Interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return("Canceled buy deal");
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return("Canceled sell deal");
case DEAL_DIVIDEND : return("Dividend operations");
case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return("Franked (non-taxable) dividend operations");
case DEAL_TAX : return("Tax charges");
default : return("Unknown deal type: "+(string)type);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание способа изменения позиции |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
{
switch(entry)
{
case DEAL_ENTRY_IN : return("In");
case DEAL_ENTRY_OUT : return("Out");
case DEAL_ENTRY_INOUT : return("Reverce");
case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return("Out by");
case DEAL_ENTRY_STATE : return("Status record");
default : return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
}
}