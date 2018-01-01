CalendarValueById

Получает описание значения события по его идентификатору.

bool CalendarValueById(

ulong value_id,

MqlCalendarValue& value

);

Параметры

value_id

[in] Идентификатор значения события.

value

[out] Переменная типа MqlCalendarValue для получения значения события. Смотри пример обработки событий календаря.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (общая ошибка исполняющей системы),

5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (страна не найдена),

5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени).

Примечание

Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.

Структура MqlCalendarValue предоставляет методы для проверки и получения значений из полей actual_value, forecast_value, prev_value и revised_prev_value. Если значение поля не задано, то поле хранит значение LONG_MIN (-9223372036854775808).

При этом необходимо иметь в виду, что значения в этих полях хранятся увеличенными в миллион раз. Это означает, что при получении значений в MqlCalendarValue функциями CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent и CalendarValueLast, значения этих полей нужно проверять на равенство LONG_MIN, и если значение в поле задано, то для получения значения необходимо разделить значение поля на 1 000 000 (миллион). Другой способ получения значений – делать проверку и получать значения функциями самой структуры MqlCalendarValue.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- код страны для Японии по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2

string japan_code="JP";

//--- зададим границы диапазона, из которого берем события

datetime date_from=D'01.01.2018'; // берем все события с 2018 года

datetime date_to=0; // 0 означает все известные события, даже те, что не наступили еще

//--- получим массив значений событий для Японии

MqlCalendarValue values[];

int values_count=CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,japan_code);

//--- пройдем по найденным значениям событий

if(values_count>0)

{

PrintFormat("Количество значений для событий Японии: %d",values_count);

//--- удалим все "пустые" значения (actual_value==-9223372036854775808)

for(int i=values_count-1;i>=0;i--)

{

if(values[i].actual_value==-9223372036854775808)

ArrayRemove(values,i,1);

}

PrintFormat("Количество значений после удаления пустых: %d",ArraySize(values));

}

else

{

PrintFormat("Не удалось получить события для кода страны %s, ошибка %d",

japan_code,GetLastError());

//--- досрочное завершение скрипта

return;

}

//--- оставим не более 10 значений в массиве values[]

if(ArraySize(values)>10)

{

PrintFormat("Уменьшим список значений до 10 и покажем их");

ArrayRemove(values,0,ArraySize(values)-10);

}

ArrayPrint(values);



//--- теперь покажем как на основе известного value_id получить описание значения события

for(int i=0;i<ArraySize(values);i++)

{

MqlCalendarValue value;

CalendarValueById(values[i].id,value);

PrintFormat("%d: value_id=%d value=%d impact=%s",

i,values[i].id,value.actual_value,EnumToString(ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT(value.impact_type)));

}

//---

}

/*

Результат:

Количество значений для событий Японии: 1734

Количество значений после удаления пустых: 1017

Уменьшим список значений до 10 и покажем их

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 56500 392030004 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 900000 600000 -9223372036854775808 500000 1 0

[1] 56501 392030005 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 700000 700000 -9223372036854775808 700000 0 0

[2] 56502 392030006 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 1100000 1100000 -9223372036854775808 900000 1 0

[3] 56544 392030007 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 2300000 2500000 -9223372036854775808 2200000 2 0

[4] 56556 392050002 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 1630000 1630000 1610000 1620000 1 0

[5] 55887 392020003 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 400000 600000 -9223372036854775808 1300000 2 0

[6] 55888 392020004 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 -1800000 -3300000 -9223372036854775808 -2000000 1 0

[7] 55889 392020002 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 200000 -2300000 -1800000 300000 2 0

[8] 55948 392020006 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 1400000 -3400000 -9223372036854775808 -300000 1 0

[9] 55949 392020007 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 -1000000 300000 -9223372036854775808 -100000 2 0

Выведем краткую информацию по значениям событий на основе value_id

0: value_id=56500 value=900000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

1: value_id=56501 value=700000 impact=CALENDAR_IMPACT_NA

2: value_id=56502 value=1100000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

3: value_id=56544 value=2300000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

4: value_id=56556 value=1630000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

5: value_id=55887 value=400000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

6: value_id=55888 value=-1800000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

7: value_id=55889 value=200000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

8: value_id=55948 value=1400000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

9: value_id=55949 value=-1000000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

*/

