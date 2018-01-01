- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarValueById
Получает описание значения события по его идентификатору.
bool CalendarValueById(
Параметры
value_id
[in] Идентификатор значения события.
value
[out] Переменная типа MqlCalendarValue для получения значения события. Смотри пример обработки событий календаря.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (общая ошибка исполняющей системы),
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (страна не найдена),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени).
Примечание
Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.
Структура MqlCalendarValue предоставляет методы для проверки и получения значений из полей actual_value, forecast_value, prev_value и revised_prev_value. Если значение поля не задано, то поле хранит значение LONG_MIN (-9223372036854775808).
При этом необходимо иметь в виду, что значения в этих полях хранятся увеличенными в миллион раз. Это означает, что при получении значений в MqlCalendarValue функциями CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent и CalendarValueLast, значения этих полей нужно проверять на равенство LONG_MIN, и если значение в поле задано, то для получения значения необходимо разделить значение поля на 1 000 000 (миллион). Другой способ получения значений – делать проверку и получать значения функциями самой структуры MqlCalendarValue.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
