//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Пример советника с обработчиком OnTesterInit()"

#property description "в котором устанавливаются зачения и границы "

#property description "входных параметров при оптимизации"



input double lots=0. 1; // объем в лотах

input double kATR=3; // длина сигнальной свечи в ATR

input int ATRperiod=20; // период индикатора ATR

input int holdbars=8; // сколько баров удерживаем позицию

input int slippage=10; // допустимое проскальзывание

input bool revers=false; // переворачиваем сигнал?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // MagicNumber эксперта

//--- для хранения хендла индикатора ATR

int atr_handle;

//--- здесь будем хранить последние значения ATR и тела свечи

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- запоминаем время начала оптимизации

datetime optimization_start;

//--- для вывода на график длительности после окончании оптимизации

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- установим значения входных параметров для оптимизации

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("Установлены начальные значения и границы параметров оптимизации");

//--- запомним начало оптимизации

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: оптимизация запущена в %s",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- выведем собщения на график и в журнал терминала

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- продолжительность оптимизации

string log_message=StringFormat("%s: оптимизация заняла %d секунды",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- инициализируем глобальные переменные

last_atr=0;

last_body=0;

//--- установим правильный объем

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- создадим хендл индикатора ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: не удалось создать iATR, код ошибки %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- успешная инициализация эксперта

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- торговый сигнал

static int signal=0; // +1 означает сигнал на покупку, -1 означает сигнал на продажу

//--- проверим и закроем старые позиции, открытые более holdbars баров назад

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- проверим появление нового бара

if(isNewBar())

{

//--- проверим наличие сигнала

signal=CheckSignal();

}

//--- если открыта неттинговая позиция, то сигнал пропускаем - ждем, пока она закроется

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // выходим из обработчика события NewTick и не входим в рынок до появления нового бара

}

//--- для хеджингового счета каждая позиция живет и закрывается раздельно

if(signal!=0)

{

//--- сигнал на покупку

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Есть сигнал на покупку! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- сигнал на продажу

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Есть сигнал на продажу! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- конец функции OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет наличие торгового сигнала |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 означает отсутствие сигнала

int res=0;

//--- получим значение ATR на предпоследнем завершенном баре (индекс бара равен 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- получим данные последнего закрытого бара в массив типа MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- вычислим размер тела бара на последнем закрытом баре

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- если тело последнего бара (с индексом 1) превышает предыдущее значение ATR (на баре с индексом 2), то торговый сигнал получен

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // для растущей свечи положительное значение

}

else

PrintFormat("%s: Не удалось получить последний бар! Ошибка",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Не удалось получить значение индикатора ATR! Ошибка",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- если включен реверсивный режим торговли

res=revers?-res:res; // если нужно, то развернем сигнал (вместо 1 вернем -1, а вместо -1 вернем +1)

//--- вернем значение торгового сигнала

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает true при появлении нового бара |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // храним время открытия текущего бара

//--- получим время открытия нулевого бара

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- если время открытия изменилось, значит появился новый бар

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- нужно ли выводить в лог информацию о времени открытия нового бара

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- выведем сообщение о времени открытия нового бара

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- получим данные о последнем тике

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- выведем время последнего тика с точностью до миллисекунд

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- у нас есть новый бар

return (true);

}

//--- нового бара нет

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Покупка по рынку с заданным объемом |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- покупаем по рыночной цене

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Продажа по рынку с заданным объемом |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- продаем по рыночной цене

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Закрытие позиций по времени удержания в барах |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций

//--- перебор всех открытых позиций

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- параметры позиции

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // тикет позиции

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // время открытия позиции

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // сколько баров назад была открыта позиция



//--- если позиция живет уже долго, а также MagicNumber и символ совпадают

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // понижаем регистр текста для правильного форматирования сообщения

PrintFormat("Закрываем позицию #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- установка типа ордера и отправки торгового запроса

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Подготовка и отправка торгового запроса |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- объявление и инициализация cтруктур

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- параметры запроса

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции

request.position =pos_ticket; // тикет позиции, если закрываем

request.symbol =Symbol(); // символ

request.volume =volume; // объем

request.type =type; // тип ордера

request.price =price; // цена совершения сделки

request.deviation=slip; // допустимое отклонение от цены

request.magic =magicnumber; // MagicNumber ордера

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- выведем информацию о неудаче

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- сообщим об успешной операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}