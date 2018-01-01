- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SocketRead
Читает данные из сокета.
|
int SocketRead(
Параметры
socket
[in] Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).
buffer
[out] Ссылка на массив типа uchar, в который будут прочитаны данные. Размер динамического массива увеличивается на количество прочитанных байт. Размер массива не может превышать INT_MAX (2147483647).
buffer_maxlen
[in] Количество байт, которые необходимо прочитать в массив buffer[]. Данные, которые не поместятся в массив, останутся в сокете. Их можно будет получить следующим вызовом SocketRead. Значение buffer_maxlen не может превыщать INT_MAX (2147483647).
timeout_ms
[in] Таймаут чтения данных в миллисекундах. Если в течение этого времени не удается получить данные, попытки завершаются и функция возвращает -1.
Возвращаемое значение
В случае успеха возвращает количество прочитанных байт, в случае ошибки возвращает -1.
Примечание
Если при выполнении этой функции на системном сокете произойдет ошибка, соединение, установленное через SocketConnect, будет разорвано.
При ошибке чтения данных в _LastError записывается ошибка 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).
Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также