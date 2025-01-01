Справочник MQL5Управление сигналамиSignalInfoGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetInteger
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer.
|
long SignalInfoGetInteger(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства настроек копирования торгового сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа integer указанного свойства настроек копирования торгового сигнала.