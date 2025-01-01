ДокументацияРазделы
Управление сигналамиSignalInfoGetInteger 

SignalInfoGetInteger

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id     // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства настроек копирования торгового сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа integer указанного свойства настроек копирования торгового сигнала.