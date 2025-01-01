ДокументацияРазделы
DatabaseClose

Закрывает базу данных.

void  DatabaseClose(
   int  database      // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
   );

Параметры

database

[in]  Хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen().

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

После вызова DatabaseClose все хендлы запросов к базе удаляются автоматически и становятся невалидными.

В случае невалидного хендла функция выставит ошибку ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Проверить ошибку можно с помощью GetLastError().

