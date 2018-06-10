iTime

Возвращает значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика.

datetime iTime(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Параметры

symbol

[in] Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

shift

[in] Индекс получаемого значения из таймсерии (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество баров назад).

Возвращаемое значение

Значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция всегда возвращает актуальные данные, для этого она при каждом вызове делает запрос к таймсерии по указанным символу/периоду. Это означает, что при отсутствии готовых данных на первом вызове функции может понадобиться некоторое время для подготовки результата выполнения.

Функция не хранит результатов предыдущих вызовов, локального кеша для быстрого возврата значения нет

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- дата приходится на воскресенье

datetime time=D'2018.06.10 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- бара на указанное время нет - поэтому iBarShift вернет индекс ближайшего бара

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));

//--- требуем найти индекс бара на указанное время, но его нет - вернем -1

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает название дня недели |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

/* Результат:

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)

Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)

*/

