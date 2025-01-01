- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
Проверяет, является ли массив таймсерией.
|
bool ArrayIsSeries(
Параметры
array[]
[in] Проверяемый массив.
Возвращаемое значение
Возвращается true, если проверяемый массив является массивом-таймсерией, иначе возвращается false. Массивы, передаваемые в качестве параметра функции OnCalculate(), необходимо проверять на порядок доступа к элементам массива функцией ArrayGetAsSeries().
Пример:
|
#property indicator_chart_window
Смотри также