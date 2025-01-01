- OrderCalcMargin
HistoryDealGetInteger
Возвращает запрошенное свойство сделки. Свойство сделки должно быть типа datetime, int. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Параметры
ticket_number
[in] Тикет сделки.
property_id
[in] Идентификатор свойства сделки. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Переменная типа long, принимающая значение запрашиваемого свойства.
Возвращаемое значение
Значение типа long.
Примечание
Не следует путать между собой ордера, сделки и позиции. Каждая сделка является результатом исполнения некоего ордера, каждая позиция является итоговым результатом одной или нескольких сделок.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Свойства сделок