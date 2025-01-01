//+------------------------------------------------------------------+

//| Trade function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- получим тикет последней сделки из истории торговли за неделю

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

//--- время совершения сделки в миллисекундах от 01.01.1970

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Deal #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("HistoryDealSelect() failed for #%d. Eror code=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает тикет последней сделки в истории или -1 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

//--- запросим историю за последние 7 дней

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- сообщим о неудачном вызове и вернем -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() вернул false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- если ордера есть, начинаем работать с ними

if(deals>0)

{

Print("Deals = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- не нашли ни одной сделки, вернем -1

return -1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Запрашивает историю за последние дни и вернет false при неудаче |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- зададим недельный период времени для запроса торговой истории

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- сделаем запрос и проверим результат

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- история получена успешно

return true;

}