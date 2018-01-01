ДокументацияРазделы
OnChartEvent

Вызывается в экспертах и индикаторах при наступлении события ChartEvent. Функция предназначена для обработки изменений графика, вызванных действиями пользователя или работой MQL5-программ.

void  OnChartEvent()
   const int       id,       // идентификатор события 
   const long&     lparam,   // параметр события типа long
   const double&   dparam,   // параметр события типа double
   const string&   sparam    // параметр события типа string
   );

Параметры

id

[in]  Идентификатор события из перечисления ENUM_CHART_EVENT.

lparam

[in]  Параметр события типа long

dparam

[in]  Параметр события типа double

sparam

[in]  Параметр события типа string

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Существуют 13 видов событий, которые можно обрабатывать с помощью предопределенной функции OnChartEvent(). Для пользовательских событий предусмотрено 65535 идентификаторов в диапазоне от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM_LAST включительно. Для генерации пользовательского события необходимо использовать функцию EventChartCustom().

Краткое описание событий из перечисления ENUM_CHART_EVENT:

  • CHARTEVENT_KEYUP — возникает при отпускании клавиши клавиатуры, если окно графика имеет фокус ввода;
  • CHARTEVENT_KEYDOWN — нажатие клавиатуры, когда окно графика находится в фокусе;
  • CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — перемещение мыши и нажатия кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true);
  • CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true);
  • CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — изменение свойств объекта через диалог свойств;
  • CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true);
  • CHARTEVENT_CLICK — щелчок мыши на графике;
  • CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — щелчок мыши на графическом объекте, принадлежащем графику;
  • CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — перемещение графического объекта при помощи мыши;
  • CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — окончание редактирования текста в поле ввода графического объекта Edit (OBJ_EDIT);
  • CHARTEVENT_CHART_CHANGE — изменения графика;
  • CHARTEVENT_CUSTOM+n — идентификатор пользовательского события, где n находится в диапазоне от 0 до 65535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST содержит последний допустимый идентификатор пользовательского события (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

Все MQL5-программы работают в потоках, отличных от главного потока приложения. Главный поток терминала отвечает за обработку всех системных сообщений Windows, и в результате  этой обработки в свою очередь порождает сообщения Windows для своего же приложения. Например, перемещение мышки на графике (событие WM_MOUSE_MOVE) порождает несколько системных сообщений для последующей отрисовки окна приложения, а также посылает внутренние сообщения экспертам и индикаторам, запущенным на этом графике. При этом может возникнуть ситуация, что главный поток приложения ещё не успел обработать системное сообщение WM_PAINT (и поэтому ещё не отрисовал изменённый график), а эксперт или индикатор уже получили событие о перемещении курсора мышки. Тогда в этом случае свойство графика CHART_FIRST_VISIBLE_BAR будет изменено только после отрисовки графика.

Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.

Событие

Значение параметра id

Значение параметра lparam

Значение параметра dparam

Значение параметра  sparam

Событие отжатия клавиши

CHARTEVENT_KEYUP

Код отпущенной клавиши

Количество повторов события — всегда 1

Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYUP message

Событие нажатия клавиши

CHARTEVENT_KEYDOWN

Код нажатой клавиши

Количество повторов события при удержании клавиши

Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYDOWN message

События мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

X-координата

Y-координата

Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши

Событие колесика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL

Флаги состояний клавиш и кнопок мышки, координаты X и Y курсора. Описание дано в примере

Значение Delta прокрутки колесика мышки

Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Имя созданного графического объекта

Событие изменения свойств объекта через диалог свойств

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Имя измененного графического объекта

Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Имя удаленного графического объекта

Событие щелчка мышки на графике

CHARTEVENT_CLICK

X-координата

Y-координата

Событие щелчка мышки на графическом объекте

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

X-координата

Y-координата

Имя графического объекта, на котором произошло событие

Событие перемещения графического объекта при помощи мышки

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Имя перемещенного графического объекта

Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода"

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста

Событие изменения размеров графика или изменения свойств графика через диалог свойств

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Пользовательское событие с номером N

CHARTEVENT_CUSTOM+N

Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Пример слушателя событий графика:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          OnChartEvent_Sample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Пример слушателя событий графика и генератора пользовательских событий"
//--- идентификаторы служебных клавиш
#define KEY_NUMPAD_5       12
#define KEY_LEFT           37
#define KEY_UP             38
#define KEY_RIGHT          39
#define KEY_DOWN           40
#define KEY_NUMLOCK_DOWN   98
#define KEY_NUMLOCK_LEFT  100
#define KEY_NUMLOCK_5     101
#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102
#define KEY_NUMLOCK_UP    104
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- выведем значение константы CHARTEVENT_CUSTOM
   Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);
//---
   Print("Запущен эксперт с именем ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));
//--- установка флага получения событий создания объектов графика
   ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);
//--- установка флага получения событий удаления объектов графика
   ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);
//--- включение сообщений о прокрутке колесика мышки
   ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);
//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий
   ChartRedraw();
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- счетчик тиков для генерации пользовательского события 
   static int tick_counter=0;
//--- будем делить накопленные тики на это число
   int simple_number=113;
//--- 
   tick_counter++;
//--- отправляем пользовательское событие, если счетчик тиков кратен simple_number
   if(tick_counter%simple_number==0)
     {
      //--- сформируем идентификатор пользовательского события в диапазоне от 0 до 65535
      ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);
      //---  отправим пользовательское событие с заполнением параметров
      EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);
      //--- сделаем вывод в лог для изучения и анализа результатов примера
      Print(__FUNCTION__,": Отправлено пользовательcкое событие ID=",custom_event_id);
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- нажатие кнопки на клавиатуре
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      switch((int)lparam)
        {
         case KEY_NUMLOCK_LEFT:  Print("Нажата KEY_NUMLOCK_LEFT");   break;
         case KEY_LEFT:          Print("Нажата KEY_LEFT");           break;
         case KEY_NUMLOCK_UP:    Print("Нажата KEY_NUMLOCK_UP");     break;
         case KEY_UP:            Print("Нажата KEY_UP");             break;
         case KEY_NUMLOCK_RIGHTPrint("Нажата KEY_NUMLOCK_RIGHT");  break;
         case KEY_RIGHT:         Print("Нажата KEY_RIGHT");          break;
         case KEY_NUMLOCK_DOWN:  Print("Нажата KEY_NUMLOCK_DOWN");   break;
         case KEY_DOWN:          Print("Нажата KEY_DOWN");           break;
         case KEY_NUMPAD_5:      Print("Нажата KEY_NUMPAD_5");       break;
         case KEY_NUMLOCK_5:     Print("Нажата KEY_NUMLOCK_5");      break;
         default:                Print("Нажата какая-то неперечисленная клавиша");
        }
     }
//--- нажатие левой кнопкой мышки на графике
   if(id==CHARTEVENT_CLICK)
      Print("Координаты щелчка мышки на графике: x = ",lparam,"  y = ",dparam);
//--- нажатие мышкой на графическом объекте
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
      Print("Нажатие кнопки мышки на объекте с именем '"+sparam+"'");
//--- удален объект
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
      Print("Удален объект с именем ",sparam);
//--- создан объект
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
      Print("Создан объект с именем ",sparam);
//--- изменен объект
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)
      Print("Изменен объект с именем ",sparam);
//--- перемещен объект или изменены координаты точек привязки
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)
      Print("Изменение точек привязки объекта с именем ",sparam);
//--- изменен текст в поле ввода графического объекта Edit
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)
      Print("Изменен текст в объекте Edit ",sparam,"  id=",id);
//--- события перемещения мышки
   if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
      Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"\n",MouseState((uint)sparam));
   if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)
     {
      //--- разберем состояние кнопок и колесика мышки для этого события 
      int flg_keys = (int)(lparam>>32);          // флаг состояний клавиш Ctrl, Shift и кнопок мышки
      int x_cursor = (int)(short)lparam;         // X-координата, в которой произошло событие колесика мышки
      int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16);   // Y-координата, в которой произошло событие колесика мышки
      int delta    = (int)dparam;                // суммарное значение прокрутки колесика, срабатывает при достижении +120 или -120
      //--- обработаем флаг 
      string str_keys="";
      if((flg_keys&0x0001)!=0)
         str_keys+="LMOUSE ";
      if((flg_keys&0x0002)!=0)
         str_keys+="RMOUSE ";
      if((flg_keys&0x0004)!=0)
         str_keys+="SHIFT ";
      if((flg_keys&0x0008)!=0)
         str_keys+="CTRL ";
      if((flg_keys&0x0010)!=0)
         str_keys+="MMOUSE ";
      if((flg_keys&0x0020)!=0)
         str_keys+="X1MOUSE ";
      if((flg_keys&0x0040)!=0)
         str_keys+="X2MOUSE ";
 
      if(str_keys!="")
         str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";
      PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);
     }
//--- изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств
   if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)
      Print("Изменение размеров или свойств графика");
//--- пользовательское событие
   if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)
      PrintFormat("Пользовательское событие ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| MouseState                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string MouseState(uint state)
  {
   string res;
   res+="\nML: "   +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP");   // mouse left
   res+="\nMR: "   +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP");   // mouse right 
   res+="\nMM: "   +(((state&16)==16)?"DN":"UP");   // mouse middle
   res+="\nMX: "   +(((state&32)==32)?"DN":"UP");   // mouse first X key
   res+="\nMY: "   +(((state&64)==64)?"DN":"UP");   // mouse second X key
   res+="\nSHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP");   // shift key
   res+="\nCTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP");   // control key
   return(res);
  }

