OnChartEvent

Вызывается в экспертах и индикаторах при наступлении события ChartEvent. Функция предназначена для обработки изменений графика, вызванных действиями пользователя или работой MQL5-программ.

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

);

Параметры

id

[in] Идентификатор события из перечисления ENUM_CHART_EVENT.

lparam

[in] Параметр события типа long

dparam

[in] Параметр события типа double

sparam

[in] Параметр события типа string

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Существуют 13 видов событий, которые можно обрабатывать с помощью предопределенной функции OnChartEvent(). Для пользовательских событий предусмотрено 65535 идентификаторов в диапазоне от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM_LAST включительно. Для генерации пользовательского события необходимо использовать функцию EventChartCustom().

Краткое описание событий из перечисления ENUM_CHART_EVENT:

CHARTEVENT_KEYUP — возникает при отпускании клавиши клавиатуры, если окно графика имеет фокус ввода;

CHARTEVENT_KEYDOWN — нажатие клавиатуры, когда окно графика находится в фокусе;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — перемещение мыши и нажатия кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — изменение свойств объекта через диалог свойств;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true);

CHARTEVENT_CLICK — щелчок мыши на графике;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — щелчок мыши на графическом объекте, принадлежащем графику;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — перемещение графического объекта при помощи мыши;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — окончание редактирования текста в поле ввода графического объекта Edit ( OBJ_EDIT );

CHARTEVENT_CHART_CHANGE — изменения графика;

CHARTEVENT_CUSTOM+n — идентификатор пользовательского события, где n находится в диапазоне от 0 до 65535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST содержит последний допустимый идентификатор пользовательского события (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

Все MQL5-программы работают в потоках, отличных от главного потока приложения. Главный поток терминала отвечает за обработку всех системных сообщений Windows, и в результате этой обработки в свою очередь порождает сообщения Windows для своего же приложения. Например, перемещение мышки на графике (событие WM_MOUSE_MOVE) порождает несколько системных сообщений для последующей отрисовки окна приложения, а также посылает внутренние сообщения экспертам и индикаторам, запущенным на этом графике. При этом может возникнуть ситуация, что главный поток приложения ещё не успел обработать системное сообщение WM_PAINT (и поэтому ещё не отрисовал изменённый график), а эксперт или индикатор уже получили событие о перемещении курсора мышки. Тогда в этом случае свойство графика CHART_FIRST_VISIBLE_BAR будет изменено только после отрисовки графика.

Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.

Событие Значение параметра id Значение параметра lparam Значение параметра dparam Значение параметра sparam Событие отжатия клавиши CHARTEVENT_KEYUP Код отпущенной клавиши Количество повторов события — всегда 1 Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYUP message Событие нажатия клавиши CHARTEVENT_KEYDOWN Код нажатой клавиши Количество повторов события при удержании клавиши Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYDOWN message События мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X-координата Y-координата Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши Событие колесика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Флаги состояний клавиш и кнопок мышки, координаты X и Y курсора. Описание дано в примере Значение Delta прокрутки колесика мышки — Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Имя созданного графического объекта Событие изменения свойств объекта через диалог свойств CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Имя измененного графического объекта Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Имя удаленного графического объекта Событие щелчка мышки на графике CHARTEVENT_CLICK X-координата Y-координата — Событие щелчка мышки на графическом объекте CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X-координата Y-координата Имя графического объекта, на котором произошло событие Событие перемещения графического объекта при помощи мышки CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Имя перемещенного графического объекта Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста Событие изменения размеров графика или изменения свойств графика через диалог свойств CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — Пользовательское событие с номером N CHARTEVENT_CUSTOM+N Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Пример слушателя событий графика:

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Пример слушателя событий графика и генератора пользовательских событий"

//--- идентификаторы служебных клавиш

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- выведем значение константы CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Запущен эксперт с именем ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- установка флага получения событий создания объектов графика

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- установка флага получения событий удаления объектов графика

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- включение сообщений о прокрутке колесика мышки

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- счетчик тиков для генерации пользовательского события

static int tick_counter=0;

//--- будем делить накопленные тики на это число

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- отправляем пользовательское событие, если счетчик тиков кратен simple_number

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- сформируем идентификатор пользовательского события в диапазоне от 0 до 65535

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- отправим пользовательское событие с заполнением параметров

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- сделаем вывод в лог для изучения и анализа результатов примера

Print(__FUNCTION__,": Отправлено пользовательcкое событие ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- нажатие кнопки на клавиатуре

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Нажата KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Нажата KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Нажата KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Нажата KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Нажата KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Нажата какая-то неперечисленная клавиша");

}

}

//--- нажатие левой кнопкой мышки на графике

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Координаты щелчка мышки на графике: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- нажатие мышкой на графическом объекте

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Нажатие кнопки мышки на объекте с именем '"+sparam+"'");

//--- удален объект

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Удален объект с именем ",sparam);

//--- создан объект

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Создан объект с именем ",sparam);

//--- изменен объект

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Изменен объект с именем ",sparam);

//--- перемещен объект или изменены координаты точек привязки

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Изменение точек привязки объекта с именем ",sparam);

//--- изменен текст в поле ввода графического объекта Edit

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Изменен текст в объекте Edit ",sparam," id=",id);

//--- события перемещения мышки

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- разберем состояние кнопок и колесика мышки для этого события

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // флаг состояний клавиш Ctrl, Shift и кнопок мышки

int x_cursor = (int)(short)lparam; // X-координата, в которой произошло событие колесика мышки

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Y-координата, в которой произошло событие колесика мышки

int delta = (int)dparam; // суммарное значение прокрутки колесика, срабатывает при достижении +120 или -120

//--- обработаем флаг

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Изменение размеров или свойств графика");

//--- пользовательское событие

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Пользовательское событие ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

Смотри также

