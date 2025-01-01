ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Технические индикаторыiCustom 

iCustom

Возвращает хэндл указанного пользовательского индикатора.

int  iCustom(
   string           symbol,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  period,     // период
   string           name        // папка/имя_пользовательского индикатора
   ...                          // список входных параметров индикатора
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in]  Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

name

[in]  Имя пользовательского индикатора. Если перед именем указан обратный слеш '\', то EX5-файл индикатора ищется относительно корневой директории MQL5. Таким образом при вызове iCustom(Symbol(), Period(), "\FirstIndicator"...) индикатор будет загружаться как MQL5\FirstIndicator.ex5. Если по этому пути файла не окажется, вернется ошибка 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE).

Если же путь не начинается на '\', то поиск и загрузка индикатора производится в следующей последовательности:

  • Сначала EX5-файл индикатора ищется в той же папке, где находится EX5-файл вызывающей программы. Например, советник CrossMA.EX5 находится в папке MQL5\Experts\MyExperts и содержит вызов iCustom(Symbol(), Period(), "SecondIndicator"...) – тогда поиск индикатора производится по пути MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5.
  • Если индикатор не найден в том же каталоге, то поиск производится относительно корневой директории индикаторов MQL5\Indicators. То есть ищется файл MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5. Если индикатор не найден по обоим путям, то функция вернет INVALID_HANDLE и будет взведена ошибка 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE).

Если путь к индикатору задан в поддиректории, например, как MyIndicators\ThirdIndicator, то сначала поиск ведется в папке вызывающей программы (советник находится в папке MQL5\Experts\MyExperts) по пути MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5, а затем в случае неуспеха ищется файл MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5. При этом разделителем в пути нужно обязательно указывать двойной обратный слеш '\\', например, iCustom(Symbol(), Period(), "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)

...

[in] input-параметры пользовательского индикатора, разделенные запятыми. Тип и порядок следования параметров должен соответствовать. Если параметры не указаны, то будут использованы значения по умолчанию.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.

Примечание

Пользовательский индикатор должен быть скомпилирован (файл с расширением EX5) и находиться в директории MQL5/Indicators клиентского терминала или вложенной поддиректории.

Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо указать свойство #property tester_indicator:

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

Если в индикаторе используется первая форма вызова, то при запуске пользовательского индикатора на вкладке "Parameters" можно дополнительно указать на каких данных он будет рассчитываться. Если параметр "Apply to" не выбран явно, то по умолчанию расчет производится по значениям "Close".

Выбор таймсерии для расчета индикатора

При вызове пользовательского индикатора из mql5-программы параметр Applied_Price или хэндл другого индикатора должен передаваться последним после всех предусмотренных пользовательским индикатором входных переменных.

Смотри также

Свойства программ, Доступ к таймсериям и индикаторам, IndicatorCreate(), IndicatorRelease()

Пример:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int MA_Period=21;
input int MA_Shift=0;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer[];
//--- хэндл пользовательского индикатора Custom Moving Average.mq5
int MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ResetLastError();
   MA_handle=iCustom(NULL,0,"Examples\\Custom Moving Average",
                     MA_Period,
                     MA_Shift,
                     MA_Method,
                     PRICE_CLOSE // считаем по ценам закрытия
                     );
   Print("MA_handle = ",MA_handle,"  error = ",GetLastError());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- скопируем значения индикатора Custom Moving Average в наш индикаторный буфер
   int copy=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,Label1Buffer);
   Print("copy =",copy,"    rates_total =",rates_total);
//--- если попытка неудачная - сообщим об этом
   if(copy<=0)
      Print("Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average");
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+