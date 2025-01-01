iCustom

Возвращает хэндл указанного пользовательского индикатора.

int iCustom(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

string name

...

);

Параметры

symbol

[in] Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in] Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

name

[in] Имя пользовательского индикатора. Если перед именем указан обратный слеш '\', то EX5-файл индикатора ищется относительно корневой директории MQL5. Таким образом при вызове iCustom(Symbol(), Period(), "\FirstIndicator"...) индикатор будет загружаться как MQL5\FirstIndicator.ex5. Если по этому пути файла не окажется, вернется ошибка 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE).

Если же путь не начинается на '\', то поиск и загрузка индикатора производится в следующей последовательности:

Сначала EX5-файл индикатора ищется в той же папке, где находится EX5-файл вызывающей программы. Например, советник CrossMA.EX5 находится в папке MQL5\Experts\MyExperts и содержит вызов iCustom (Symbol(), Period(), "SecondIndicator"...) – тогда поиск индикатора производится по пути MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5.

Если индикатор не найден в том же каталоге, то поиск производится относительно корневой директории индикаторов MQL5\Indicators. То есть ищется файл MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5. Если индикатор не найден по обоим путям, то функция вернет INVALID_HANDLE и будет взведена ошибка 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE).

Если путь к индикатору задан в поддиректории, например, как MyIndicators\ThirdIndicator, то сначала поиск ведется в папке вызывающей программы (советник находится в папке MQL5\Experts\MyExperts) по пути MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5, а затем в случае неуспеха ищется файл MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5. При этом разделителем в пути нужно обязательно указывать двойной обратный слеш '\\', например, iCustom(Symbol(), Period(), "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)

...

[in] input-параметры пользовательского индикатора, разделенные запятыми. Тип и порядок следования параметров должен соответствовать. Если параметры не указаны, то будут использованы значения по умолчанию.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.

Примечание

Пользовательский индикатор должен быть скомпилирован (файл с расширением EX5) и находиться в директории MQL5/Indicators клиентского терминала или вложенной поддиректории.

Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо указать свойство #property tester_indicator:

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

Если в индикаторе используется первая форма вызова, то при запуске пользовательского индикатора на вкладке "Parameters" можно дополнительно указать на каких данных он будет рассчитываться. Если параметр "Apply to" не выбран явно, то по умолчанию расчет производится по значениям "Close".

При вызове пользовательского индикатора из mql5-программы параметр Applied_Price или хэндл другого индикатора должен передаваться последним после всех предусмотренных пользовательским индикатором входных переменных.

Смотри также

Свойства программ, Доступ к таймсериям и индикаторам, IndicatorCreate(), IndicatorRelease()

Пример: