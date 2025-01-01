ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartPriceOnDropped 

ChartPriceOnDropped

Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

double  ChartPriceOnDropped();

Возвращаемое значение

Значение типа double.

Пример:

   double p=ChartPriceOnDropped();
   Print("ChartPriceOnDropped() = ",p);

Смотри также

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped